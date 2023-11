​Livraison humide à Amanu

Sécurité - La livraison de la goélette Taporo VIII sur l’atoll de Amanu ne s’est pas bien passée, mardi soir. Les habitants ont dû sortir en mer sous la tempête, pour récupérer cartons et denrées alimentaires trempées.



Les habitants de Amanu, petit atoll de 200 habitants aux Tuamotu, sont excédés. Pris par un retard sur sa ligne, le Taporo VIII est arrivé sur l’atoll pour décharger ses cales à 20h30 mardi soir, alors qu’habituellement, c’est en matinée, au plus tard 15 heures, que la goélette passe dans le secteur.



Problème majeur pour l’atoll, il faut que la mairie envoie une barge pour aller chercher les paquets et autres colis qui alimentent foyers et magasin. Or, ce mardi soir, c’est en pleine tempête que le bateau est arrivé à hauteur de l’atoll. Les éclairs zébraient le ciel, la pluie tombait drue et la houle était forte. Quelques heures plus tôt, le haut-commissariat avait émis un avis de vigilance orange, incitant les populations à ne pas sortir en mer. Une situation qui n’a pas fait plier le capitaine du navire qui a tout de même demandé que soient déchargés les colis.



“Ils sont arrivées à 19h30 et ont fini vers minuit”, nous expliquait très en colère le maire délégué de l’atoll, François Takamoana. On a dû tout mettre sur les barges, en pleine nuit et en pleine tempête, avec les éclairs et le tonnerre. C’était dangereux”, a poursuivi le jeune homme, déjà touché par un drame en pleine mer après le décès de son père il y a quelques années.



“Nous sommes pris en otage par ces goélettes”, poursuit le tāvana. “Avec la pluie, c’était impossible de ne pas abîmer les affaires. J’avais aussi pitié pour les employés du Taporo qui étaient trempés. Les gens ont récupéré leurs affaires toutes trempées.”



L’élu réfléchit déjà à envoyer un courrier aux autorités pour que cela ne se reproduise plus et que lors de gros temps ou d’arrivée nocturne, le navire attende le lendemain matin pour décharger les cargaisons.



Tahiti Infos a tenté de contacter la direction du Taporo pour qu’elle s’explique et donne sa version des faits, en vain.