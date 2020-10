​Levigoureux remporte la "DREAM SWIM"

Raiatea, le 20 octobre 2020 - Samedi dernier, le CNT, Club de Natation du Tapioi (Uturoa), organisait sa compétition "en eaux libres" au motu Mirimiri dans la commune de Tevaitoa (Tumaraa). Une bonne trentaine de participants, dont 25 adhérents du club, pour la plupart des jeunes, sont revenus ravis de cette course. Le record en moins d'une heure (54'22") revient à Antoine Levigoureux.



Cette compétition fait suite à celle du mois dernier qui était, elle, au bassin en ville. Elle a été organisée aussi pour préparer la grande course de l'année, le 21 novembre prochain (si les autorisations arrivent…), la Tahaa-Raiatea Channel Race. Le CNT est un club qui marche fort, notamment grâce à l'implication du maître-nageur Philippe Calmels qui ne manque pas d'imagination pour attirer les candidats à se licencier, comme la pratique du water-polo: "la natation, comme certains sports tels que la plongée, le windsurf, l'équitation, etc., il faut bien le reconnaître, n'attire pas spécialement les locaux. C'est pour cela que la médiatisation pour nous est importante. Il faut donner envie aux résidents de venir au club".



Pour se rendre au départ sur le motu, situé à quelques encablures en face de l'hôtel Raiatea Lodge, certains sont allés en bateau (du club ou perso), d'autres en kayaks, une bonne formule pour profiter du cadre et s'échauffer en même temps. Au programme, il y avait trois courses de 500, 1500 et 3000 m dans un cadre idyllique, c'est-à-dire dans le vert autour du motu avec trois bouées à contourner.

C'est certain tout le monde n'aime pas forcément cette discipline (contrairement à la course à pied, difficile de s'arrêter se reposer au bord de la route…) mais dans un lieu aussi paradisiaque, tout de même, cela devrait être plus populaire, notamment en période de saison chaude, où un bon bain ne fait pas de mal.



En tout cas, rendez-vous, espérons-le, le 21 décembre au quai de Haamene (Taha’a) car il est certain que les nageurs seront nombreux au rendez-vous.