​Levée du couvre-feu dès dimanche en Polynésie aussi

Le port du masque levé en extérieur

Rassemblement autorisés jusqu’à 25 personnes

Après plus de 8 mois de couvre-feu

Si celui-ci reste obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les lieux clos (établissements recevant du public, les commerces, les lieux de rassemblements, au travail, dans les transports en commun), il est levé en extérieur, sauf dans les lieux à forte concentration de personnes ne permettant pas le respect de la distanciation physique, tels que :- dans les centres-villes commerçants;- dans les services de transport de voyageurs ;- dans les marchés, brocantes, vides greniers ou fêtes foraines ;- autour des marchés, des aéroports, des gares maritimes, des abris-bus et des lieux de culte au moment des cérémonies et des offices (dans un rayon de 50 mètres et dans les files d’attente se formant dans ces lieux) ;- autour des établissements scolaires, des crèches et garderies en semaine au moment des entrées et sorties des classes et des établissements de pratique d’activités sportives ou culturelles au moment des entrées et sorties des activités (dans un rayon de 50 mètres).Cette obligation s’applique également aux rassemblements suivants :- lors des manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique ;- lors des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;- lors des cérémonies funéraires et de certaines cérémonies publiques ;- lors des visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;- pour les évènements accueillant du public assis, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;- pour les réunions électorales organisées en plein air.Les rassemblements sur la voie publique seront autorisés jusqu’à25 personnes. Le Covid étant toujours présent en Polynésie, les autorités rappellent "les gestes barrières, tels que définis par le ministère de la santé de Polynésie française, sont maintenus et doivent être appliqués en tout lieu et en toute circonstance".Au regard de la levée de l’état d’urgence sanitaire et de l'évolution de la situation épidémique, et conformément à l’article 2 du décret du 18 juin 2021, le couvre-feu sera levé ce dimanche. Pour autant, les autorités rappellent "l’importance de maintenir la vigilance collective, notamment celle des organisateurs à la veille des festivités culturelles et sportives".