​Levée de l'interdiction de baignade et d'activités nautiques à Arue

Tahiti le 2 juin 2023. La mairie de Arue a décidé de lever ce vendredi l'interdiction de baignade et d'activités nautiques sur sa zone.



"Après une évaluation minutieuse de la situation par les autorités du haut-commissariat et du Pays, en collaboration avec des experts en faune marine, il a été déterminé qu'il n'y avait plus de menace immédiate pour la sécurité des baigneurs et des amateurs d'activités nautiques", explique la mairie de Arue dans un communiqué.



L'enquête technique a mis en avant deux éléments. Que l'incident s'est produit entre 1,5 et 2 nautiques (soit au maximum 3704 mètres du rivage) et que la morsure du requin était de type territoriale, "ce qui confirme qu'il ne s'agissait aucunement d'une attaque", poursuit le communiqué.



La municipalité tient à rappeler que la sécurité de ses résidents et des visiteurs reste une priorité absolue.

Bien que la levée de l'interdiction signifie que toutes les activités sur et dans l'eau peuvent reprendre normalement, il est important de rester vigilant.



Il ne faut pas prendre à la légère la présence de requins -même les petits "pointes noires"- dont les réactions peuvent rester imprévisibles devant une modification de leur environnement.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 2 Juin 2023 à 15:38