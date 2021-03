​Les visages des soignants du CHPF bientôt affichés dans Papeete

Tahiti, le 10 mars 2021 – Un an après le premier cas de coronavirus détecté en Polynésie française, les ministères de la Culture et de la Santé souhaitent mettre à l’honneur le personnel hospitalier qui font face depuis des mois à la pandémie en affichant leurs visages sur les murs de la Papeete.



Dans le cadre du programme Fenua en mouvement, les ministères de la Culture et de la Santé s’associent pour mettre en avant celles et ceux qui permettent à la Polynésie française de lutter contre la crise sanitaire. En collaboration avec la Direction du Centre hospitalier de Polynésie française, il a été décidé d’afficher les visages de toutes les personnes qui combattent au quotidien le virus : le personnel hospitalier mais aussi tous ceux qui continuent de recevoir 24h/24h les personnes qui viennent au CHPF. L’avenue Pouvana’a a Oopa ainsi que le nef de l’hôpital seront revêtus de leurs visages.



L’immortalisation de ces visages masqués sera réalisée par le photographe Sylvain Girardot, également praticien hospitalier cardiologue du CHPH et témoin au plus près des bouleversements occasionnés par l'arrivée de la crise Covid-19.



L’opération qui sera déployée très prochainement, s’inscrit au sein de l’action n° 6 Artistes solidaires du programme Fenua en mouvement visant à accompagner et dynamiser la reprise des activités culturelles en Polynésie française.