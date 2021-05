​Les travaux du Swac vont restreindre la navigation à Taaone

Tahiti, le 5 mai 2021 – Le gouvernement a annoncé une série de restrictions de la navigation maritime en baie de Taaone dans les prochaines semaines en raison de la pose du SWAC de l'hôpital.



Les travaux maritimes de pose des conduites d’alimentation et d’évacuation des eaux de mer nécessaires au fonctionnement du SWAC de l’hôpital de Taaone ont démarré en avril dernier. Les tuyaux qui seront posés au fond de la baie de Taaone jusqu’au large vont être transportés de la baie de Phaéton où ils ont été assemblés, à la baie de Taaone où ils seront posés. Ces opérations vont se dérouler en trois phases.



Restrictions jusqu'à fin juin…



La première phase est en cours et se terminera fin juin selon le calendrier prévisionnel. Ces travaux mobilisent le remorqueur Vos Champion, des équipes de plongeurs et un ponton de 12 mètres qui servira de support à une pelle hydraulique. Ces engins vont intervenir à différents endroits pour la pose de pieux destinés à la fixation des conduites sur les fonds marins et pour le creusement d’une tranchée aux abords de la plage de Pirae. Il est prévu d’interdire le passage des navires entre le remorqueur et le récif ouest de la passe de Taunoa, et d’imposer une distance de 50 mètres entre le remorqueur et les navires entrant ou sortant de la baie. Une distance de sécurité plus importante de 100 mètres est fixée autour des plongeurs. La position de ces plongeurs sera matérialisée par un navire portant pavillon Alpha (blanc et bleu).



… Interdictions à partir de mai…



La seconde phase consistera au remorquage de quatre conduits depuis la zone d’assemblage dans la baie de Phaéton jusqu’à leur installation dans la baie de Taaone. Selon le calendrier fourni par la société Geocean, cette phase devrait débuter à partir du 12 mai, l’acheminement des conduits se faisant par l’extérieur du lagon. Chaque opération de remorquage est prévue de durer un jour et demi. La totalité des transferts devant se terminer début juin selon le calendrier prévisionnel de la société et des conditions météorologiques. L’importance du dispositif et le nombre de navires mobilisés requiert un cadre règlementaire particulier et un encadrement des plans d’eau pendant toute la durée du transport. L’arrêté qui sera pris prévoit trois zones maritimes de circulation et de navigation règlementée, une dans la baie de Phaéton, deux autres dans la baie de Taaone. Les activités subaquatiques, la navigation, la circulation, le stationnement et le mouillage y seront interdits. Ces zones seront activées progressivement au moment de leur utilisation afin de limiter la gêne que ces restrictions temporaires pourraient causer. Le périmètre de sécurité autour du convoi, dans les baies de Phaéton et de Taaone et lorsque le convoi passe au large, sera particulièrement étendu pour des raisons de sécurité.



… Deux semaines de régulation



La troisième phase concerne la pose des tuyaux dans la baie de Taaone et au large de celle-ci. Ces travaux mobilisent le remorqueur Vos Champion, des équipes de plongeurs et d’autres navires de travaux maritimes. Le conduit étant immergé progressivement à des profondeurs importantes, une reprise de la navigation est possible sur les zones où le conduit ne sera plus en surface. La société Geocean sollicite du Pays la mise en place d’un dispositif règlementaire spécifique régulant la circulation et la navigation maritime dans cette zone pendant toute la durée des travaux, estimés à deux semaines. La société a constaté des comportements à risques qui auraient pu générer des situations dangereuses. Le tracé du conduit sera matérialisé par des flotteurs. De même des plongeurs vont opérer dans ces zones pour la fixation des pieux et des conduits.