​Les syndicats enseignants opposés aux nouveaux calendriers scolaires

Tahiti, le 20 mars 2026 – La fédération des syndicats enseignants Fnec-FP-FO et le Snetaa-FO Polynésie annoncent vendredi leur opposition au projet de modification des calendriers scolaires présenté cette semaine en conseil des ministres. Les organisations dénoncent une réforme élaborée sans concertation et dommageable aux élèves, notamment les internes des îles.
Rappelons que le ministère polynésien de l’Éducation prévoit de réformer le calendrier scolaire à partir de la rentrée 2027-2028, avec la suppression de la semaine de vacances de fin octobre/début novembre et l'ajout d'une seconde semaine de vacances en février. Le calendrier reste inchangé pour 2026-2027 à l’exception d’une rentrée scolaire programmée le 23 août 2026, compte tenu de l’organisation des Jeux du Pacifique à Tahiti du 24 juillet au 7 août.
Dans un courrier diffusé vendredi, la fédération des syndicats enseignants Fnec-FP-FO Polynésie et le syndicat Snetaa-FO Polynésie se déclarent opposés à cette réforme tout en reconnaissant “qu’un travail de fond sur les calendriers scolaires est nécessaire en Polynésie française, notamment pour tenir compte des réalités climatiques, géographiques et sociales de notre territoire”.
Cependant, dénonce la missive, “aucune concertation réelle n’a été menée, malgré les demandes formulées à plusieurs reprises. Les calendriers ont été élaborés et présentés dans l’urgence, sans travail préalable associant les représentants des personnels, ce que nous dénonçons fermement”.
Selon les organisation syndicales, les nouveaux calendriers scolaires seraient en effet appliqués “au détriment des élèves, en particulier ceux des collèges des îles (âgés de 11 à 15 ans), qui sont des élèves internes séparés de leurs parents. En l’état, les projets proposés entraînent des conséquences inacceptables pour ces élèves internes : suppression du rapatriement de novembre et mise en place d’un unique rapatriement supplémentaire à peine quatre semaines après leur retour des vacances de Noël. Cette organisation fragilise gravement les élèves concernés et accentue les ruptures sociales et affectives déjà existantes”.
Rappelons que le ministère polynésien de l’Éducation prévoit de réformer le calendrier scolaire à partir de la rentrée 2027-2028, avec la suppression de la semaine de vacances de fin octobre/début novembre et l'ajout d'une seconde semaine de vacances en février. Le calendrier reste inchangé pour 2026-2027 à l’exception d’une rentrée scolaire programmée le 23 août 2026, compte tenu de l’organisation des Jeux du Pacifique à Tahiti du 24 juillet au 7 août.
Dans un courrier diffusé vendredi, la fédération des syndicats enseignants Fnec-FP-FO Polynésie et le syndicat Snetaa-FO Polynésie se déclarent opposés à cette réforme tout en reconnaissant “qu’un travail de fond sur les calendriers scolaires est nécessaire en Polynésie française, notamment pour tenir compte des réalités climatiques, géographiques et sociales de notre territoire”.
Cependant, dénonce la missive, “aucune concertation réelle n’a été menée, malgré les demandes formulées à plusieurs reprises. Les calendriers ont été élaborés et présentés dans l’urgence, sans travail préalable associant les représentants des personnels, ce que nous dénonçons fermement”.
Selon les organisation syndicales, les nouveaux calendriers scolaires seraient en effet appliqués “au détriment des élèves, en particulier ceux des collèges des îles (âgés de 11 à 15 ans), qui sont des élèves internes séparés de leurs parents. En l’état, les projets proposés entraînent des conséquences inacceptables pour ces élèves internes : suppression du rapatriement de novembre et mise en place d’un unique rapatriement supplémentaire à peine quatre semaines après leur retour des vacances de Noël. Cette organisation fragilise gravement les élèves concernés et accentue les ruptures sociales et affectives déjà existantes”.