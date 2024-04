​Les sportifs étrangers auront le droit à leur propre médecine

Tahiti le 3 avril 2024. Le conseil des ministres a adopté un projet de loi du Pays visant à améliorer les conditions d'importation de médicaments ainsi que les dispositions réglementaires pour l'exercice des professionnels de santé étrangers lors de grands événements sportifs ou culturels, notamment en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.





Les ajustements proposés incluent la prise en compte de l'évolution de la profession de visiteur médical, la facilitation de l'importation de médicaments pour les athlètes et les délégations lors d'événements majeurs, et la mise en place d'un cadre légal pour l'importation de dotations médicales par les navires. Ces changements visent à assurer une gestion efficace des besoins médicaux urgents et à soutenir la bonne organisation des Jeux Olympiques de surf, un événement d'une importance capitale pour la Polynésie française.



Le projet de loi de Pays permettra également aux professionnels de santé étrangers, notamment ceux affiliés aux fédérations internationales et aux comités olympiques, d'exercer temporairement en Polynésie française, garantissant ainsi une couverture médicale optimale pour tous les participants. Cette mesure reflète l'engagement du gouvernement de la Polynésie française à offrir un cadre accueillant et sécurisé pour les événements d'envergure internationale, tout en respectant les standards de soins et les réglementations locales.