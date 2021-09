​Les sociétés Wane cibles d'une cyber-attaque

Tahiti, le 17 septembre 2021 – Plusieurs sociétés attachées au groupe Wane ont été la cible d'une cyber-attaque cette semaine à Tahiti. La gendarmerie confirme la recrudescence de ce type d'attaques en Polynésie.



Plusieurs sociétés du groupe Wane, propriétaire notamment des magasins Carrefour au fenua, ont été la cible d'une cyber-attaque de type "ransomeware" cette semaine à Tahiti, a confirmé la direction du groupe à Tahiti Infos. Ce type d'attaque consiste pour les "hackers" à introduire à distance un logiciel malveillant qui bloque l'accès aux données d'une entreprise et à réclamer le paiement d'une rançon en échange de la clé d'accès aux données bloquées. Le groupe Wane explique que la première salve d'attaque a débuté lundi soir et que des demandes de rançon sont arrivées par mail sur les adresses du groupe. Sans impact visible sur l'accès aux sites vitrine de Carrefour ou sur l'activité des clients du groupe, l'attaque a néanmoins immobilisé certains ordinateurs et services en interne, qui fonctionnent depuis "en mode dégradé".



Fort heureusement, le groupe Wane indique avoir "agi à temps" pour éviter des dégâts trop importants. Le service informatique du groupe travaille à la restauration des données et aucune rançon n'a été payée. Une plainte a été déposée auprès des services de gendarmerie, le haut-commissariat a été informé et une déclaration a été déposée auprès de la Commission nationale informatique et liberté (Cnil). La gendarmerie confirme de son côté être de plus en plus saisie par ce type de procédures en Polynésie.