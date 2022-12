​Les salariés d'EDT rassurés

Tahiti le 20 décembre 2022 – Le troisième protocole d'accord relatif au transfert du personnel d'EDT vers l'Epic Te ito rau no Moorea-Maiao a été signé mardi après-midi. Le personnel migrant a été rassuré par la CSIP qui affirme que leur transfert va se faire “dans les meilleurs conditions”.



Le protocole d'accord a été signé mardi entre le président du CA de Te ito rau no Moorea-Maiao, le tāvana Evans Haumani, le directeur général de l'Epic Lionel Lafage et le secrétaire général de la CSIP Patrick Taaroa. Mais avant cette signature, Patrick Taaroa, accompagné de Gisèle Teheiura et Cyril Le Gayic du même syndicat, ont d'abord rencontré les futurs ex-salariés d'EDT très tôt ce mardi matin pour régler avec eux les derniers points encore en suspens comme la disparition du comité d'entreprise avec leur migration dans cet Epic. C'est seulement après que tout le monde est tombé d'accord que les syndicalistes se sont rendus à la mairie de Te'avaro où les toutes dernières négociations devaient se tenir. Il leur a fallu plus de deux heures pour arriver à un consensus.

Le président du CA de cet Epic Evans Haumani s'est dit satisfait et a tenu à rassurer les agents d'EDT que “tous leurs avantages ont été maintenus”. Il affirme avoir été inquiet car deux premiers protocoles ont été signés et “on a entendu beaucoup de choses alors qu'on s'était mis d'accord avec leur syndicat. Aujourd'hui on est rassuré. De plus les salariés sont au courant de ce protocole". Maiao n'a pas été oubliée et reste pour le tāvana une des priorités. Un déplacement est d'ailleurs prévu mercredi pour voir l'emplacement de la centrale hybride, qui devrait être installée l'an prochain, selon lui.

“Ce sont des collègues qui vont tourner la page” Le secrétaire général de la CSIP, Patrick Taaroa, est tout aussi satisfait et précise que leur rôle reposait sur le fait que cette migration des salariés de EDT vers Te mau ito rau no Moorea-Maiao se fasse le mieux possible. “C'est vrai que ce n'est pas facile car EDT est une société qui est costaud et le personnel de Moorea a beaucoup douté, c'est normal. Ils savent d'où ils viennent mais ne savent pas où ils vont. Et la crainte, le doute, sont compréhensibles”. Patrick Taaroa précise que la CSIP a surtout fait en sorte que le personnel migrant garde les mêmes avantages qu'à EDT. Et pour ce qui est des accords d'entreprise, le syndicat ainsi que les autres partenaires devraient se revoir d'ici six mois pour en fixer les modalités.



La CSIP devrait revoir le personnel de EDT pour “les rassurer, on va faire ce transfert dans les meilleurs conditions (…). On leur demande d'avoir confiance”. Patrick Taaroa, également salarié de EDT, affirme qu'il faut “prévoir la maintenance, former le personnel” car “si la centrale ou un système se plante et qu'on n'a pas mis des gens pour assurer la continuité du service, la centrale tombe toute seule”. C'est la voix enrouée que le secrétaire général de la CSIP a répondu à nos questions “ce sont des collègues de travail (…) et demain ils ne seront plus EDT. Et pour moi ce sont des collègues qui vont tourner la page, ce n'est pas facile et je les comprend”.



