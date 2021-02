​Les prestataires attendent impatiemment le retour de Koh Lanta

Raiatea, le 23 février 2021 – En cette période de crise économique, l'annonce du retour de l'émission Koh Lanta en Polynésie, toujours à Taha'a, pour le tournage d'une nouvelle saison est vécue comme un prochaine bouffée d'oxygène pour les prestataires.



La bonne nouvelle révélée par nos confrères de Radio 1 il y a quelque temps, n'a pas manqué d'apporter le sourire aux prestataires de Raiatea et de Taha'a mis à contribution en fin d'année dernière pour le tournage de la prochaine saison de Koh Lanta qui sera diffusée dès le 12 mars prochain. Loueurs de bateaux, fournisseurs de matériel divers, gardiens de motu… ils sont nombreux à attendre de passer accord avec la production. Quelques incertitudes demeurent comme la date exacte de tournage annoncée dans un premier temps dans une fourchette assez large allant de mars à juin. Il semblerait que la production soit sur place pour le mois d'avril. Les supputations vont bon train à Raiatea et "l'omerta" imposée par la production ne permet pas de démêler le vrai du faux. Il faut reconnaître que la communication est plus que maîtrisée, elle est distillée au compte-goutte. A tel point que même les maires de Uturoa, base de stationnement et de Taha'a avouent ne pas être au courant de quoi que ce soit. Même l'octroi de la subvention du Pays à hauteur de près 300 millions de Fcfp pour un retour de l'émission sur leur commune et leur île leur a été révélé par la presse. Quant aux prestataires, ils préfèrent rester prudents car tout manquement au devoir de confidentialité stipulé dans leur contrat signifierait leur exclusion.