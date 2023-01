​Les pompiers d'aérodrome déposent un nouveau préavis

Tahiti, le 28 janvier 2023 - La Fédération de rassemblement des agents de l'administration de Polynésie (Fraap) a déposé vendredi un préavis de grève à durée illimitée concernant les pompiers des aéroports quatre mois après la signature d'un protocole d'accord qui avait permis de sortir du conflit. Le Pays, qui juge ce préavis “inattendu”, fera part de sa position lundi par voie de communiqué.



Quatre mois après la signature d'un protocole d'accord qui avait permis de mettre fin au conflit, la Fédération de rassemblement des agents de l'administration de Polynésie (Fraap) a déposé vendredi un nouveau préavis de grève à durée illimitée. Ce préavis concerne “l'ensemble des personnels de la fonction publique du Pays en activité au sein de toutes les structures administratives, techniques et aéroportuaires de la Polynésie” qui sont rattachées à la Direction de l'aviation civile (DAC), soit, notamment, les pompiers qui exercent dans les 43 aérodromes du fenua.



La Fraap a plusieurs motifs de revendication. Elle demande en premier lieu le “respect et l'application des dispositions du protocole d'accord de fin de conflit” enregistré le 3 octobre dernier et souhaite un “réajustement des indemnités de sujétions spéciales (ISS)” en faveur de plusieurs fonctionnaires territoriaux dont les chefs d'aérodrome. Elle réclame aussi la mise en place d'un concours de recrutement de 29 postes de pompiers d'aérodrome et d'un examen professionnel du cadre d'emploi du statut particulier des pompiers d'aérodrome. À “défaut d'accord ou de règlement durant la période de préavis”, la grève débutera vendredi à minuit.



Dans un communiqué diffusé samedi matin, le Pays, qui trouve ce préavis “inattendu”, indique que ce dernier “comprend de nouvelles revendications alors qu'il y a quelques mois, le précédent préavis de grève a fait l'objet d'un accord”. La vice-présidence et la DAC “feront part de leurs positions dans un communiqué de presse” qui sera diffusé “d'ici lundi”.