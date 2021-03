​Les poètes récompensés au collège de Hao

Hao, le 19 mars 2021- Mercredi avait lieu au collège de Hao, la remise de prix aux lauréats du concours Rencontres poétiques Henri Hiro de l’année scolaire 2019/2020.



Les lauréats du concours Rencontres poétiques Henri Hiro de l’année scolaire 2019/2020 du collège de Hao, ont enfin reçu leur récompense mercredi. Une remise de prix certes tardive, mais qui a consacré comme il se doit le travail de huit élèves.



Ce concours s’adresse à tous les collégiens. Il a pour but de valoriser la langue française et la richesse des langues polynésiennes. L’autre objectif est de donner aux élèves le goût de la lecture, l'écriture, la culture et développer leur confiance en soi à travers l'élaboration et la déclamation de poèmes.



Au cours de cette petite cérémonie de remise des prix, chaque élève lauréat a pu lire sa production et recevoir un lot offert par les organisateurs du concours. Les trois lauréats du concours de l’année 2020/2021 ont également été invités, leur classement final n’a pas encore été établi. L’occasion pour Jean-Philippe Ritzler, le proviseur du collège de remercier les participants et les enseignants : "Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, les élèves ont participé à ce concours et sont récompensés aujourd'hui de leur travail. Ils ont été accompagnés par le corps enseignant dans son ensemble et je tiens à remercier tout le monde mais surtout les élèves pour leurs productions et leur courage."



Mattéo, premier prix en tahitien pour son poème Te fāfaru, a indiqué qu’il n’avait pas rencontré de difficultés pour parler de son sujet :"J'ai fait un poème sur le thème du fāfaru, ça a été plutôt facile à faire pour moi mais il fallait avoir les idées. J'ai déjà mangé plusieurs fois du fāfaru et je trouve ça très bon.”