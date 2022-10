​Les maires polynésiens souhaitent “plus de responsabilités sociales et économiques”

Tahiti, le 27 octobre 2022 – Édouard Fritch a été reçu par le conseil municipal de Papeete, mercredi soir, où il a expliqué que les communes souhaitaient avoir plus de compétences en matière économique et sociale. Pour le président du Pays, cela permettrait de “libérer et de multiplier les capacités d'action publique à l'échelon local sur l'ensemble du fenua”.



C'est pour “exposer les enjeux et la vision du Pays mais aussi ceux du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française en matière de compétences attribuées aux communes” qu'Édouard Fritch a été reçu par le conseil municipal de la commune de Papeete, mercredi soir. Tel que le rapporte la présidence dans un communiqué diffusé jeudi, le président du Pays a expliqué lors de cette rencontre qu'au regard de “l'étendue géographique” du territoire et des "réalités économiques et sociales" des différents archipels, les maires des cinq archipels ont été amenés à demander “plus de responsabilités sociales et économiques au sein de leur propre périmètre communal”.



Rappelant que durant “la longue et lourde crise sanitaire”, l'État, le Pays et les communes avaient dû déployer de conséquents moyens en urgence, le président du Pays estime que cette expérience “doit être une source de réflexion” dans la période actuelle de reprise de l'économie. Il s'agit donc désormais de s'“organiser avec la sécurité juridique nécessaire, notamment pour les ordonnateurs de la dépense publique”.



Crises liées au changement climatique



Dans son communiqué, la présidence rappelle que le statut d'autonomie de 2004 prévoit la possibilité pour le Pays et les communes de se confier des mandats ou de déléguer certaines compétences. Si ce sujet est très technique sur le plan juridique, il pourrait, selon le président, permettre de “libérer et de multiplier les capacités d'action publique à l'échelon local sur l'ensemble du fenua”. Et cela alors que “la Polynésie n'est pas à l'abri d'autres crises, en particulier celles qui résulteraient du changement climatique” et qui pourraient de nouveau conduire le Pays vers des situations et problématiques similaires à celles rencontrées durant la crise sanitaire, “en termes de mobilisation de moyens et de ressources”.



Au terme de l'intervention d'Édouard Fritch, le maire de Papeete, Michel Buillard, a annoncé qu'une “réflexion au sein du conseil municipal de la commune” allait être engagée afin de “donner une suite sur une application appropriée des délégations de compétences du Pays vers les communes”.

