​Les laboratoires Boiron pour travailler sur le paka ?

Vendredi 11 août, le ministre de l’Economie, du Budget et des Finances, Tevaiti Pomare, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, et le ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, Taivini Teai, ont reçu Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale des laboratoires Boiron accompagnée de Valérie Caillens, pharmacienne responsable de la zone pacifique au ministère de la Santé.



La directrice générale a ainsi pu exposer les activités du laboratoire Boiron dans le domaine de la recherche, du développement et de la commercialisation liées au cannabis, notamment le cannabidiol (CBD) cosmétique. Les laboratoires Boiron ont émis le souhait d’un partenariat avec la Polynésie française sur ce sujet.



Sous la direction de Valérie Lorentz-Poinsot, Boiron a signé des partenariats pour assembler des tests contre la grippe et le Covid-19 et se lancer dans les cosmétiques et le cannabis médical. Des pistes que les Laboratoires Boiron explorent après le crash des médicaments homéopathiques en France.