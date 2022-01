​Les jeunes talents Escoffier polynésiens récompensés

Tahiti, le 26 janvier 2022 – Les jeunes espoirs polynésiens de la cuisine qui ont participé au concours Jeunes talents Escoffier ont été récompensés mardi lors d'une cérémonie de remise des prix. Elle a eu lieu au lycée hôtelier de Tahiti, en présence de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Le premier prix en équipe cuisine et service a été attribué à Thomas Teikihoe et Jean-Gabriel Tata.



La remise des prix aux Jeunes talents Escoffier s'est déroulée mardi au lycée hôtelier de Tahiti en présence notamment de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, et, entre autres, de la directrice du campus Hina Grépin, du secrétaire international des disciples Escoffier, Christian Heulime, de membres du jury, de l’équipe pédagogique et de quelques élèves du lycée hôtelier.

Le concours Jeunes talents Escoffier, est destiné aux jeunes professionnels ou apprentis de moins de 25 ans, et met en compétition trois binômes service et cuisine, pour l’écharpe des jeunes espoirs Escoffier, et une place pour la participation à la finale de la zone Asie Pacifique.



Le premier prix a été remporté par Thomas Teikihoe et Jean-Gabriel Tata. Anaky Levely et Vaiora Tauhiro se sont vus décerner le deuxième prix et enfin le duo Hanivai Temanava Moou et Keiki Frebault arrivent en troisième position. Deux prix spéciaux ont également été décernés, l'un en service à Thomas Teikihoe et l'autre en cuisine, à Jean-Gabriel Tata.



L’association des disciples d’Escoffier international, tient son nom du grand chef cuisinier Auguste Escoffier. Elle est présidée par Nicolas Sale, ancien chef du Ritz et compte près de 30 000 membres, répartis dans plus de 50 délégations, à travers une trentaine de pays. La nouvelle délégation polynésienne Escoffier, vient tout juste d'être créée par Christian Fréchède, professeur au lycée hôtelier de Tahiti.