​Les jeunes de l’AS Dragon à L.A.

Après de nombreux mois de levées de fond, l'idée d'emmener des enfants de Titioro à Los Angeles se réalise enfin. Ils sont bien arrivés à Los Angeles depuis ce week-end.



Ces 18 enfants de l’équipe de football U18 de l’AS Dragon, sous la responsabilité de Nicolas Broseus, vont fouler le sol Américain, et pour certains, notamment certains jeunes de Titioro qui n'ont jamais mis les pieds dans un avion, l'excitation prime.



Au programme, tout d'abord, une immersion totale en s'invitant au match de baseball des Angels face aux Tigers dès leur arrivée. Puis une semaine avec pour fil rouge le soccer.



Trois matches et deux entrainements avec des équipes de la place sont prévus. Une rentrée dans le stade des L.A. Galaxy avec peut-être une rencontre avec les joueurs de la ville des Anges serait aussi au programme, avec des vedettes comme Douglas Costa ou encore Chicharito.

Enfin, plusieurs visites de musée et autres activités sont au programme.