​Les jeunes de Moorea sensibilisés aux violences faites aux femmes

“La particularité en Polynésie française, peut-être plus qu’ailleurs, est que les jeunes se mettent en couple très tôt. Ils sont déjà en couple au sein du lycée et même pour certains au collège. Il est donc important de faire de la prévention dès qu’ils ont 14 ou 15 ans. Il faut qu’ils comprennent comment se construit une relation saine avec un respect des garçons et des filles”, explique Mathieu Merlet, le responsable de la prévention de Vahine Orama no Moorea. Ce dernier ajoute que “bien que la violence se fait des deux côtés, c’est quand même les femmes qui subissent en majorité. Les jeunes, notamment les garçons, ont besoin de comprendre comment ils doivent se comporter avec une jeune fille. Ce qu’on a le droit de faire et pourquoi. Cela est nécessaire pour éviter qu’on arrive à des cas de violence extrême, qui peuvent aller jusqu’à la mort de la conjointe dans le couple”.



Selon l’association Vahine Orama no Moorea, les violences conjugales ont beaucoup augmenté à Moorea depuis le confinement du mois de mars de l’année dernière. C'est une raison de plus pour sensibiliser la jeunesse. “Dans ces cas, les jeunes sont aussi confrontés aux violences conjugales dans leur famille. C’est important qu’ils comprennent que ce n’est pas le bon schéma. On veut donc faire de la prévention auprès d’eux le plus tôt possible pour briser cette chaine”, conclut Mathieu Merlet.