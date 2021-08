​Les hospitalisations accélèrent encore

Tahiti, le 4 août 2021 – Le rythme des nouvelles hospitalisations s'est encore accéléré mercredi avec 12 lits supplémentaires pour des patients atteints du Covid. Pas moins de 75 patients sont actuellement admis en service Covid, dont 12 en réanimation.



C'est peu dire que les chiffres diffusés par la plateforme Covid-19 du Pays sont alarmants sur la rapidité de la propagation de l'épidémie de variant Delta au fenua. Le dernier bilan quotidien diffusé mercredi fait état de 457 nouveaux cas dépistés –qui ne prennent pas en comptes les cas asymptomatiques non dépistés– pour un taux d'incidence s'élevant désormais à 626/100 000, contre 409/100 000 la semaine dernière. A titre de comparaison, ces données sont désormais très largement au-dessus du “niveau rouge” fixé à 50/100 000 au niveau national. Bientôt à court de superlatifs, la plateforme Covid évoque une poursuite de l'épidémie “sur un mode explosif”. Notons que parmi les cas positif dont le statut vaccinal est connu, 87% n'avait pas reçu de schéma vaccinal complet.



Mais c'est surtout au niveau de l'hospitalisation que les chiffres font pâlir. Le taux d'occupation des lits du Centre hospitalier était de 69% la semaine dernière et de 75% en réanimation. Depuis, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 40 vendredi dernier, à 53 lundi, puis 63 mardi et enfin 75 ce mercredi dont 4 à Moorea. Le nombre de patients admis en réanimation est, quant à lui, monté à 12. Le Centre hospitalier de Taaone a donc déjà été contraint de se réorganiser et d'ouvrir de nouveaux services Covid. En interne à l'hôpital, on évoque des “déprogrammations de rendez-vous non-urgents”, on “avance la sortie des patients non-Covid” et on “ferme des salles d'opération” pour libérer de la place pour les patients atteints pour la plupart du variant Delta.



Propagation dans les îles



La plateforme Covid a également communiqué mercredi son bilan hebdomadaire contenant les informations détaillées sur l'évolution de l'épidémie la semaine passée. On y apprend que les sept décès de patients atteints du Covid concernaient cinq hommes et deux femmes âgés de 58 à 90 ans et présentant tous des facteurs de comorbidités. Pas d'information en revanche dans le bulletin sur leur schéma vaccinal.



Autre problème, la propagation du virus touche désormais lourdement les îles de la Polynésie française. Si la semaine dernière, la grande majorité des cas étaient circonscrits à Tahiti avec 30 cas à Moorea et 24 dans les autres îles et archipels, cette semaine les Tuamotu notamment sont également confrontés à de fortes épidémies. Notons enfin que le bulletin –toujours sur la base de données datées d'une semaine– évoque la situation de la Martinique et de la Guadeloupe, actuellement confinées, en raison de la forte hausse de leurs hospitalisations à 30 par semaine. Une situation que la Polynésie française a largement dépassé aujourd'hui avec pas moins de 48 hospitalisations en sept jours…



Vaccination record



Seul point positif de ce bilan, la vaccination connaît une accélération jusqu'ici jamais observée au fenua. Dans la seule journée de mardi, pas moins de 1 912 personnes ont reçu leur première injection. Un record absolu pour un jour de semaine –hors organisation de vaccinodromes– quand la moyenne des vaccinations tournait à 400 par jour il y a un mois.