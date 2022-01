​Les grandes dates de 2022

Tahiti, le 3 janvier 2022 – De quoi sera faite l'année 2022 en Polynésie française ? Tahiti Infos a recensé la liste, non exhaustive, des grands rendez-vous politiques, économiques, sociaux, judiciaires ou encore sportifs pour l'année à venir.



12 janvier : La Cour de cassation examinera le pourvoi de Gaston Flosse et Édouard Fritch dans l'affaire de la citerne d'Erima. Gaston Flosse risque une condamnation à cinq ans d'inéligibilité et deux ans de prison avec sursis. Édouard Fritch avait été condamné en appel en 2020 à une amende d'un million de Fcfp pour détournement de fonds publics.



15 janvier : La dose de rappel du vaccin sera intégrée au pass sanitaire pour toutes les personnes de plus de 18 ans éligibles à ce rappel. Le pass sera désactivé en cas de non mise à jour.



23 janvier : Mise en application des sanctions pour non-vaccination dans le cadre de l'obligation vaccinale, après un mois de délai pour se mettre en conformité.



30 janvier : Retour aux urnes à Arue pour le premier tour des élections municipales. Les élections ayant été annulées en raison de procurations irrégulières en faveur de Teura Iriti, qui avait été élue maire. En cas de second tour, il se déroulera le dimanche suivant.



Début 2022 : Mise en place d'une unité médico judiciaire au CHPF qui permettra de centraliser la prise en charge des victimes d'infractions pénales et d'affiner la détermination de l'incapacité totale de travail et la constatation des lésions et traumatismes.



3-12 février : Le club de football de l'AS Pirae participera à la Coupe du monde des clubs aux Émirats arabes unis, représentant la Confédération du football d'Océanie (OFC).



7 février : Procès pendant cinq jours devant le tribunal correctionnel de l’affaire de corruption et de détournements de fonds dans la société environnement polynésien (SEP). Elle concerne huit prévenus : Karl Meuel et son épouse, Hubert Haddad, Aymé Haddad, Dominique Auroy, Patrick Bordet, Michel Yonker et Jean-Louis Chailly.



3 mars : Procès au tribunal correctionnel du docteur Jean-Paul Théron, jugé pour violences aggravées sur personnes chargée d'une mission de service public et outrage.

14-30 mars : Matchs éliminatoires de la zone OFC pour l'équipe de football de Tahiti, qualificatifs pour participer au Mondial 2022 au Qatar.



1er avril : Fin de concession entre EDT et les communes de Tumara'a, Taputapuatea, Taha'a et Huahine. Elles géreront en régie mutualisée leurs services publics de l'électricité à travers une société publique locale (SPL) qu'elles ont créée à cet effet.



1er avril : Création prévue de la TVA sociale (contribution pour la solidarité). Cette nouvelle taxe de 1,5% qui s'appliquera à tous les stades de la commercialisation pour tous les fournisseurs de biens et services, doit financer les régimes sociaux.



9 avril : 1er tour de l'élection présidentielle au fenua (10 avril en métropole)



23 avril : 2e tour de l'élection présidentielle (24 avril en métropole)



Avril – juin : Air Moana, la nouvelle compagnie aérienne ambitionne de desservir 21 destinations dont 12 sous zone de libre concurrence et 9 destinations de désenclavement.



1er juin : Les anciennes pièces de monnaie ne seront plus acceptées, fin de la double circulation avec les nouvelles pièces.

11 juin : 1er tour des élections législatives.



14 juin : Procès de l'affaire de corruption “Ravel-Le Gayic”, après trois renvois. Pour rappel, la justice soupçonne le syndicaliste Cyril Le Gayic d'avoir reçu de l'homme d'affaires Bill Ravel, entre 2008 et 2011, la somme de 11 millions de Fcfp, pour éviter les mouvements sociaux dans ses sociétés.



18 juin : 2e tour des élections législatives.



1er semestre 2022 : Installation du régiment du service militaire adapté (RSMA) sur l'atoll de Hao.



1er semestre 2022 : Décision du Conseil d'État sur l'attribution du marché de la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Il avait été attribué à Egis-CDC (actuel ADT) en septembre 2021 pour une durée de 40 ans, avant une annulation de la candidature d'Egis suite à un recours de la CCISM. Egis-CDC et l'État, attributaire, ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État.

1er semestre 2022 : Décision de la Cour de cassation suite au nouveau pourvoi du représentant Tapura, Putai Taae, condamné à deux ans d'inéligibilité. La question de sa démission d'office de l'assemblée est suspendue en l'attente de cette décision.



30 septembre : Fin de la concession EDT à Rangiroa et Rurutu.



31 décembre : Fin de la concession EDT à Moorea.

2e semestre 2022 : Réouverture prévue de l'hôtel Méridien Bora Bora, après sa fermeture pour travaux en juin 2020.





Ce qui a changé au 1er janvier 2022 Augmentation du prix du gaz : + 5 Fcfp/kilo, soit une augmentation de 65 Fcfp sur une bouteille de 13 kg qui passe de 2899 Fcfp à 2964 Fcfp. Augmentation du prix de l'électricité : mise en place du dispositif de péréquation des tarifs de l’électricité à travers lequel tous les usagers d’un service public de distribution d’électricité contribueront à hauteur de 6,3 Fcfp/kWh. De plus, une répercussion de la hausse des prix des hydrocarbures conduit à un ajustement tarifaire de +5% (soit 1,8 Fcfp/kWh) pour les usagers de la concession de Tahiti Nord et des îles gérées par EDT. 50% de taxe sur la plus-value immobilière dans le cas d'une revente dans les 5 ans après l'acquisition Hausse des taux de la contribution sociale de solidarité territoriale (CST) Baisse du taux d'imposition des sociétés : le taux normal passe de 27 à 25%. Exonération des droits et taxes à l'importation des principaux matériaux de construction Interdiction de tout type de sacs en plastique dans les commerces La société d'économie mixte Tranport d'énergie électrique de Polynésie (TEP) est devenue responsable de l’équilibre sur le réseau électrique de Tahiti. Une mission d’ajustement en temps réel de la production avec la demande.

