​Les futurs pompiers de Rangiroa mis à l'épreuve

Rangiroa le 4 juin 2021 – Dans le cadre du recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, la commune de Rangiroa organisait mercredi une session d'épreuves physiques et sportives. Sur dix participants, sept ont réussi et seuls quatre seront retenus au final.



La deuxième session d’épreuves physiques et sportives, dans le cadre d’un recrutement des sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Rangiroa, s'est déroulée mercredi, sous le regard du lieutenant de vaisseau Caroline Albert, officier à la Direction de la protection civile. Lors de la première session en janvier, cinq candidats avaient été retenus, un nombre inférieur aux besoins de la commune qui en souhaite neuf au total.



Dix candidats étaient inscrits à la session de mercredi, ils devaient réaliser au moins quatre épreuves sur les six dont la natation et l’aérobie (Luc léger, une épreuve d'endurance cardiorespiratoire) qui sont éliminatoires. Sur l’ensemble des candidats sept ont réussi et devront, pour être aptes médicalement, passer un examen auprès d’un médecin sapeur-pompier. A l'issue de cette sélection, la commune de Rangiroa en recrutera quatre.