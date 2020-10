​Les expositions salle Muriavai annulées

Tahiti, le 26 octobre 2020 – La Maison de la culture a annoncé lundi l'annulation des expositions de la salle Muriavai et la limitation de l'activité de la Médiathèque à six personnes par espaces, en raison des mesures sanitaires anti-Covid.



La Maison de la Culture a annoncé dans un communiqué diffusé lundi que suite à l’arrêté du 20 octobre dernier interdisant tout rassemblement de plus de six personnes, plusieurs mesures étaient prises par l’établissement. L'activité de la Médiathèque est maintenue, mais chacun de ses espaces ne pourra accueillir plus de six personnes en circulation, simultanément. Une gestion adaptée des entrées sera mise en place. Ces mesures concernent les structures de la médiathèque (les Bibliothèques et le cyber espace). Les animations prévues dans ces espaces sont annulées. Un système de drive (réservation des livres en ligne et récupération) a été mis en place. Les expositions d’art dans la salle Muriāvai sont annulées jusqu’à la fin de l’année. Les cours pourront se tenir comme de coutume, dans le respect des gestes barrières.