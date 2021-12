​Les élus de Rurutu présentent leurs projets à l'administratrice

Tahiti, le 22 décembre 2021 – Cécile Zaplana, administratrice des Australes était à Rurutu la semaine dernière afin de rencontrer le tāvana Frédéric Riveta et les élus communaux. Ensemble, ils ont abordé les sujets d'actualité de l'île et l'équipe communale a pu notamment faire part de ses projets relatifs à la gestion des déchets verts, à l'assainissement et à la création d'un pôle économique à Rurutu.



Sur invitation du maire de Rurutu, Frédéric Riveta, Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe du haut-commissariat et cheffe de la subdivision administrative des îles Australes, s'est rendue à Rurutu du 15 au 17 décembre comme l'a indiqué le haut-commissariat dans un communiqué mercredi. Elle y a rencontré les élus communaux avec qui elle visité plusieurs sites notamment la marina de Moerai, dont la construction, en cours, représente un coût de 537 millions de Fcfp financée à 70% par l'État et 30% par le Pays. La délégation s'est également rendue sur la route traversière entre Moerai et Avera, dont les travaux de rénovation en cours représentent 100 millions de Fcfp également cofinancés par l'État et le Pays. Ils ont aussi visité l'école de Moerai, où des travaux de rénovation sont prévus et le site où sera implanté le projet d’unité de traitement des déchets verts. Enfin, l'administratrice a visité la caserne des pompiers et la brigade de gendarmerie de l'île.



Les élus ont profité de la présence de la tāvana hau des îles Australes pour lui exposer leurs priorités pour la commune : la mise en place d'une unité de gestion des déchets verts, la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif (SPANC) et la réalisation d'études relatives au projet de pôle économique à Rurutu. Cécile Zaplana leur a confirmé que l'État, aux côtés du Pays, les accompagnera dans la réalisation de ces projets.