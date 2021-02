​Les élèves de primaire de Nuku Hiva à l'examen du "savoir nager"

Nuku Hiva, le 24 février 2021 - L’attestation du « savoir-nager » est obligatoire pour tous les élèves des classes de CM1 et CM2 des établissements scolaires du primaire puis également pour les élèves de 6ème des collèges du fenua. C’est dans ce cadre que les écoles publiques et privée de Nuku Hiva ont procédé cette semaine à un examen.



L’attestation du « savoir-nager » correspond à une maîtrise du milieu aquatique qui permet d’accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d’être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d’activités optionnelles en éducation physique et sportive, ou à l’extérieur de l’école.

"Cette attestation est essentielle pour nous car elle va permettre à nos élèves de débuter un nouveau projet sportif, explique M. Koko enseignant de l’école St Joseph de Taiohae. En effet, notre objectif est de débuter une initiation à la rame V12 avec nos élèves de cycle 3 et nous espérons pouvoir la mettre en place très prochainement, c'est-à-dire début mars, grâce à une collaboration avec le collège et l’association de pirogue Heimataiki."



Ainsi, à l’occasion de l’examen de natation, noté par les professeurs d’éducation physique du collège de Nuku Hiva, et sous l’œil attentif de M. Koko et de quelques parents d’élèves venus encourager leur progéniture, les enfants avaient plusieurs objectifs précis : Ils devaient notamment se déplacer sur une distance de 3 mètres 50 mètres en direction d’un obstacle, franchir en immersion complète l’obstacle sur une distance de 1 mètre 50, faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une position dorsale, ou encore se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres.



Un exercice qui n’est pas sans difficulté, comme le précise M. Koko : "La plupart des jeunes savent nager, mais il y a quand même une petite appréhension de l’eau chez certains, d’autant que là on leur demande des gestes très précis, c’est pourquoi nous réfléchissons à mettre en place une initiation à la nage dès la classe de CP et non plus en CM1 comme c’est le cas actuellement."



Au final, sur l’ensemble des écoles, la grande majorité des élèves a réussi le test et s'est vue remettre l’attestation scolaire « savoir nager ».

Puis, pour les quelques enfants encore trop peu à l’aise avec l’activité natation, rien n’est perdu puisqu’un rattrapage est prévu au mois de mai.