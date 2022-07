​Les contrôles routiers renforcés pendant les vacances scolaires

Tahiti, le 9 juillet 2022 – Face au nombre de morts sur les routes du fenua depuis le début de l'année, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a annoncé que les contrôles routiers allaient être renforcés durant les vacances scolaires. Les services mobilisés ne feront "preuve d'aucune tolérance" face aux infractions.



Alors que 17 personnes ont perdu la vie sur les routes de Polynésie depuis le début de l'année, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a annoncé vendredi par voie de communiqué que les contrôles routiers allaient être renforcés durant les vacances scolaires. Ainsi, durant tout le mois de juillet, "des contrôles coordonnés entre les équipes de la police et de la gendarmerie" vont être mis en place. Ce dispositif pourra, le cas échéant, "être prolongé afin d'assurer la sécurité des usagers de la route". Dominique Sorain précise que ces contrôles seront renforcés à Tahiti et Moorea mais également dans les archipels du territoire.



Dans le communiqué diffusé vendredi, le haut-commissaire indique que 87 infractions ont déjà été relevées lors de contrôles opérés le week-end dernier et que les conduites sans permis ont augmenté de 88 % par rapport à l'année dernière. Face à ces comportements, "les services mobilisés ne feront preuve d'aucune tolérance". Si l'heure est à la "sanction systématique face à ces infractions", Dominique Sorain appelle les usagers à faire preuve d'un renforcement de leur responsabilité individuelle.