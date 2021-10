​Les compétitions sportives ré-autorisées dès samedi

Tahiti, le 6 octobre 2021 – L'Etat et le Pays ont annoncé mercredi dans un communiqué que les compétitions et rencontres sportives pourront reprendre à huis clos dès ce samedi 9 octobre.



Au lendemain de la concertation organisée avec les représentants du monde sportif pour déterminer le calendrier et les modalités de reprise d’activité, les autorités ont annoncé dans un communiqué commun Etat-Pays qu'elles avaient "décidé d’accélérer le calendrier de reprise des compétitions sportives". Ainsi, à partir de ce samedi 9 octobre, les compétitions et rencontres sportives pourront reprendre à huis clos -c’est-à-dire sans public- dans les établissements sportifs.



"Il s’agit d’une marque de confiance de l’État et du Pays dans la capacité du monde sportif à organiser une reprise des compétitions de manière progressive et respectueuse des mesures de protection contre l’épidémie", insiste le communiqué diffusé mercredi. L’arrêté du Haut-commissaire de la République sera modifié avant la fin de la semaine. Et les autorités précisent que si la situation sanitaire poursuit son "évolution favorable", la possibilité pour le public d’assister aux événements sportifs est "envisagée" à partir de la fin du mois d’octobre.