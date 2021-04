​Les collégiens de Hao en immersion au Cetad

Les Centres d'éducation aux technologies appropriées au développement, créés en 1980, sont des structures éducatives expérimentales, spécifiques à la Polynésie française. Ce sont de petits centres de formation professionnelle intégrés aux collèges des îles éloignées. Ils prennent en compte leur réalité géographique, économique et culturelle et ont pour vocation l’amélioration de l’insertion professionnelle dans les archipels avec des formations adaptées à leurs besoins et leur identité.

Implanté depuis 1999 au collège de Hao, le Cetad propose deux certificats polynésiens d'aptitude professionnelle (CPAP) petite et moyenne hôtellerie (PMH) et gestion et entretien en milieu marin (GEMM).



Le CPAP PMH est axé sur la cuisine, la restauration, l'hébergement, l'animation et la culture locale. Cette formation a pour but de former des personnes qui répondent aux besoins spécifiques des îles, en étant polyvalent, capable de gérer une petite structure familiale en véritable professionnel, pouvant répondre aux attentes touristiques internationales. Elle se prépare en deux ans et les débouchés sont multiples, par exemple gérant de pension de famille, serveur, agent de cuisine en collectivité, femme de chambre en hôtel. La poursuite en Bac professionnel est également possible.



La formation CPAP GEMM, de niveau V qualifiante, répond aux exigences des métiers de la mer. Elle est indispensable au développement économique de l'archipel des Tuamotu. Plus concentré sur la pêche et l'aquaculture, elle correspond aux activités professionnelles actuelles et futures sur l'atoll de Hao.

La formation dure deux ans et est dispensée par des professeurs spécialisés en pêche, en aquaculture et en génie mécanique nautique. Les quatre matières professionnelles enseignées sont la pêche, l'aquaculture, le tourisme et la maintenance d'une embarcation.