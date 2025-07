​Les clefs du succès

Tahiti le 2 juillet 2025. La nouvelle Miss Tahiti, Hinaupoko Deveze, a reçu ce mercredi l'un de ses prix : une Toyota Yaris hybride.





Ce mercredi en début de matinée, la concession Nippon AutoMoto de Mamao a reçu une visiteuse de charme : Miss Tahiti 2025, Hinaupoko Deveze.



Après l’intense préparation au concours de Miss Tahiti, qui s’est tenu samedi dernier, la pression commence à retomber et l’heure est venue d’entamer une année de règne ainsi que la tournée des nombreux sponsors.



La marque japonaise est un sponsor historique du concours de beauté et c’est son directeur général, Lionel Foissac qui a eu le plaisir de lui remettre les clefs de son nouveau véhicule de fonction.



Cette Toyota Yaris hybride neuve et immatriculée, d’une valeur commerciale de 2 990 000 francs est accompagnée d’un an d’assurance véhicule offert par Generali.