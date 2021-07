​Les champions de Taha’a se préparent pour le Heiva tu’aro maohi

Taha'a, le 10 juillet 2021 – Comme toujours, Taha’a sera présente cette année sur Tahiti au Heiva Tua’ro prévu du 17 au 18 juillet à la place « Vairai ». Ses champions se préparent activement.



L’ile de Taha‘a avec Moorea est reconnue pour détenir le plus d’athlètes et de champions dans la discipline si particulière d'ouverture de noix de coco. L’association « Pana Ha’ari Tamarii Taha’a » menée par son président Martial Teroroiria, également maire de la commune associée de Iripau-Patio, a organisé la semaine dernière l'une de ses journées d’entrainement sous la forme d'un championnat avec les tous meilleurs. Cette année, une délégation d’une trentaine de personne se déplacera sur Tahiti, dès le 14 juillet pour le premier groupe suivi du reste de la délégation le lendemain 15 juillet.



Oscar Teroroiria, frère du président et vice-président de l’association explique : "Pour ce mini championnat-entrainement, les tas de cocos prévus pour le challenge sont doublés. En temps normal dans les compétitions du tu’aro, il y a une soixante de cocos pour les femmes et une centaine pour les hommes. Là, nous avons donc fait des tas de 120 à 140 cocos pour les femmes. Pour les hommes c’est pareil, ce sont des tas de 160 à 220 cocos. Les équipes sont composées de trois personnes. Un à la hache et deux aux décorticages. Le temps impartit en général pour cette compétition est de 10 mn voire 9 mn si les équipes sont nombreuses. Cela dépend des organisateurs."

L’association « Pana Ha’ari Tamarii Taha’a » créée en 1998 par son président, détient le record des champions en équipe dans cette discipline. Si le titre lui a échappé en 2019, elle compte bien le récupérer cette année.