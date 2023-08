​Les candidats à Mister Tahiti ôtent le masque

Tahiti, le 6 août 2023 – Près de 300 personnes ont participé au Bal masqué de Mister Tahiti 2023, samedi soir à l’hôtel Hilton de Faa’a. L’occasion de présenter les onze candidats en lice pour Mister Tahiti 2023.



Samedi soir, plus de 300 personnes ont participé au gala “bal masqué” de Mister Tahiti 2023 qui s’est déroulé dans les salons du Hilton Tahiti. Un événement qui a mêlé élégance, mystère et raffinement afin de dévoiler à tous les onze candidats en lice à l’élection de Mister Tahiti, édition 2023, enfin plutôt les dix candidats étant donné que le candidat N°1, Keha Desbordes, n’a pas pu participer à cette soirée pour cause de déplacement en Nouvelle-Zélande où il participe à une compétition internationale de natation.



Quoi qu’il en soit, le show fut de belle qualité avec la participation de la troupe Manohiva, lauréate du prix Gilles Hollande, premier prix de la catégorie Hura ava tau au Heiva i Tahiti 2023. Une prestation suivie d’un spectacle offert par les dynamiques All in One. Le public a été comblé et les Mister Tahiti, aussi, ont assuré. Lors de leur 1er passage, tous sont arrivés masqués avant de dévoiler leur visage à l’issue d’un show de toute beauté. Ambiance survoltée évidemment. La suite fut du même niveau avec des acclamations à chaque apparition d’un des Misters. À noter qu’un concours de créateurs sur le thème “Marie-Antoinette” a permis de récompenser la création de Tahani Shyness, grâce au vote du public. Voici en images les candidats lors de leurs différents passages. En attendant la soirée d’élection de Mister Tahiti 2023 qui aura lieu le 7 octobre pour la finale à la mairie de Papeete.