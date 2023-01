​Les cambriolages en baisse à Mahina

Tahiti, le 15 janvier 2023 - Le 11 janvier dernier, le capitaine de la brigade de la gendarmerie de Arue-Mahina a rencontré le maire de Mahina, Damas Teuira afin de faire le bilan de l'année écoulée. Il a ainsi expliqué que ce sont les violences conjugales qui occupent principalement les forces de l'ordre alors que les cambriolages ont diminué dans la commune en 2022.



Mercredi 11 janvier, le capitaine Janny, qui est aux commandes de la brigade de gendarmerie de Mahina-Arue depuis août dernier, a rencontré le tāvana de Mahina, Damas Teuira, pour faire le bilan de l’année 2022. Devant les élus de la commune, il a présenté les chiffres de l’année écoulée. Des résultats qui démontrent un taux d’intervention en baisse de manière générale. Durant l’année, ce sont les violences intra-familiales envers les femmes qui ont le plus mobilisé les forces de l’ordre. Sur sa page Facebook, la commune précise que “cette violence est très majoritairement tournée contre les femmes, mais des hommes ont parfois été victimes de ces violences lors d’échanges de coups.”



Les tapages et les accidents de la route sont les deux autres types d'intervention qui ont nécessité le plus d'action des gendarmes. Les ivresses sur la voie publique sont, elles, en baisse. En matière de sécurité routière en revanche, les infractions sont en augmentation par rapport à 2021. Les blessés sur la route ont notamment doublé sur le secteur (12 contre 6). Le nombre de cambriolages et de vols reste lui stable. Lors de cette réunion, le tāvana a également fait part de sa satisfaction après le recrutement de cinq mutoi supplémentaires.