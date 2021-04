​Les bénévoles du Xterra Moorea à pied d'œuvre

Le club VSOP Moz Team Moorea a organisé vendredi, dans les locaux du Criobe de Moorea, une réunion d’information en faveur des futurs bénévoles du prochain Xterra Tahiti Moorea 2021. Pour rappel, ce grand événement sportif prévoit notamment deux triathlons le samedi 22 mai ainsi que trois trails le lendemain. Le but de cette réunion était de rassembler toutes les personnes volontaires, de leur présenter les différentes courses et de leur expliquer les différents postes en tant que bénévole lors de cette compétition. Ils auront à choisir entre tenir le rôle d’aiguilleur, celui de contrôleur et celui de ravitailleur. L’aiguilleur est celui qui va orienter les coureurs dans la bonne direction, veiller à ce qu’ils ne prennent pas de raccourcis et signaler les manquements au règlement. Le contrôleur va quant à lui noter les numéros de dossard et les temps de passage à chaque point de contrôle. Enfin, le ravitailleur est celui qui va tenir un stand pour distribuer de l’eau et de la nourriture pour les athlètes.“Il n y a aucune condition pour être bénévole lors de nos courses, si ce n’est d’être majeur, puisqu’ils vont être responsables de leur propre stand et vont gérer leur propre sécurité. Les mineurs de plus de 15 ans peuvent participer, mais devront être accompagnés d’un adulte”, explique Thomas Mourier, membre du staff du Xterra Tahiti Moorea.Une cinquantaine de bénévoles ont répondu présents lors de cette réunion d’information. Ils seront rejoints prochainement par quelques autres volontaires de Tahiti. Le club VSOP Moz Team Moorea aura toutefois besoin de près de 150 personnes le week-end de la compétition. Il fait appel à tous ceux au fenua qui souhaitent apporter leur contribution de bien vouloir s’inscrire via le site web www.xterratahiti.com Ceux qui étaient présents étaient visiblement très motivés à l’approche de la compétition.“ J’ai décidé d’être bénévole parce que je trouve que c’est une belle manifestation qui prend soin de la nature et qui met vraiment les athlètes en avant. C’est aussi dû au fait que certains membres de ma famille participent au triathlon. Le poste à la sortie du parc à vélo est intéressant parce qu’il y a du mouvement et aussi parce qu’il faut orienter les athlètes. Il faut que nous soyons vigilants”, explique Vaitiare Terroy, une habitante de Pihaena qui sera bénévole pour la troisième année consécutive. Hitiura Ferdniant, un habitant de Urufara en sera, quant à lui, à sa première expérience. “Je suis venu assister à la réunion du Xterra par curiosité et aussi afin de découvrir ce monde sportif d’une autre manière que par la télévision. Je suis plutôt intéressé par un poste au ravitaillement. Ce qui me permettra d’encourager les athlètes, ce qui est mon point fort. Pourquoi ne pas jouer du 'ukulele pour les encourager ?”, s'interroge-t-il.