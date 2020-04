​Les armateurs ne veulent pas rester à quai

Tahiti, le 2 avril 2020 - S'il n'est pas au point mort, le secteur du transport maritime, qui emploie localement près de 900 personnes, est cependant en proie à une réduction d'activité. Les armateurs ont rencontré le gouvernement pour évoquer les conséquences de cette baisse et demander un allégement de leurs charges pour faire face à la crise actuelle et maintenir les dessertes.



A l'instar d'autres secteurs d'activité impactés par la crise sanitaire et économique du Covid-19, les armateurs ont souhaité faire part de leurs préoccupations au gouvernement et des difficultés de gestion rencontrées par les entreprises de transport maritime. Un appel à l'aide avait été adressé, selon Ethode Rey, à la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) il y a une dizaine de jours. Une bouteille à la mer qui a fini par atteindre les côtes et arriver sur le bureau du ministre en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou.



Fret en baisse mais charges identiques



Une réunion s'est donc tenue à la présidence hier pour évoquer la fragilité du secteur en cette période de crise. Les conséquences de l'épidémie se manifestent surtout dans la baisse des volumes transportées alors que les armateurs doivent maintenir leurs effectifs pour réaliser le transport et supporter une facture de carburant inchangée. Cette baisse du fret est de toute évidence liée tout à la fois à la réduction de la consommation en période de confinement, à l'adaptation des comportements alimentaires mais également à la chute de l'activité économique dans les iles notamment touristique. Si la réduction d’activité est tangible, avec par exemple moins de matériaux de construction et de carburant livrés, la nécessité d’approvisionner les îles éloignées en denrées alimentaires et de maintenir ce lien vital avec les archipels continue à garantir un relatif remplissage des navires. Un trafic cependant jugé insuffisant par les armateurs qui, s'il ne nécessite pas pour l'instant de remettre en cause le maintien des dessertes, conduit à chercher des pistes pour réduire les charges supportées par les transporteurs et les maintenir au-dessus de la ligne de flottaison.



10 Fcfp de moins par litre de carburant



La rencontre qui s’est tenue entre les armateurs et les ministres Jean-Christophe Bouissou et René Temeharo a ainsi permis d'évoquer ces problèmes de volumes et de charges. Sur ces deux points, Bouissou a ainsi partagé le constat fait par les armateurs, “il s'agit aujourd'hui de redonner du volume sur le fret transporté et de voir des baisses de charges, et le carburant représente un poste de charges important dans les comptes d'exploitation”. Un double constat qui amène le ministre à orienter l'action gouvernementale à venir sur plusieurs points. Sur la question des volumes, Bouissou a ainsi évoqué l'augmentation des constructions des fare OPH dans les îles en sollicitant la main-d'œuvre locale pour les sortir de terre ainsi que la hausse des envois de matériaux de construction dans les archipels. Ces acheminements devraient ainsi participer à combler en partie les volumes manquant dans les soutes. Autre point de revendication, la baisse de la facture carburant des compagnies maritimes. Celles-ci ont ainsi mis en avant l'importance de ce poste de dépenses sur lequel le Pays peut faire un petit geste en prenant en compte la baisse actuelle des cours mondiaux du pétrole. Une demande de baisse de 10 Fcfp le litre aurait été exprimée. Elle nécessitera notamment un examen plus attentif avec notamment l'équilibre du Fonds de Régulation du Prix des Hydrocarbures (FRPH) à maintenir.



Maintenir les dessertes



Si la réduction de certaines charges supportées au Port autonome a également été abordée, ce n'est pas le cas d'une éventuelle modification de la grille tarifaire de transport de fret. Les tarifs de transport sont en effet réglementés par le conseil des ministres mais ne devraient donc pas être revus à la hausse pour résoudre les problèmes financiers des compagnies maritimes. Un ensemble de mesures qui seront donc étudiées dans les prochaines par le gouvernement en vue de maintenir ce lien essentiel entre les archipels et assurer la pérennité des entreprises. “Aujourd'hui, il y a l'arrêt de la desserte aérienne, demain il ne faudrait pas que nous ayons un arrêt de la desserte maritime”, confirme Jean-Christophe Bouissou.