​Les ‘aito de Rangiroa sont prêts

Rangiroa, le 25 mars 2021 – Une dizaine de rameurs de Rangiroa se sont envolés jeudi pour Tahiti afin de participer au premier grand rendez-vous de V6 de l’année, la course de va’a de Polynésie la 1ère, qui aura lieu ce week-end.



Pour ce premier grand rendez-vous de V6 de l’année, le district va’a de Rangiroa, présidé par Alexander Mataarere et entraîné par l’ancien rameur professionnel de Shell va’a, Paiateuira Tamaititahio, participera à cet événement avec le soutien de la commune de Rangiroa.

Parmi les rameurs qui font le déplacement, c’est une première pour certains. Ils ont eu un programme d’entraînement court, mais intense, comme le confie l’entraîneur Paiateuira Tamaititahio : "Ça va faire trois semaines qu'on s’entraîne matin et soir. On verra ce que ça va donner."

Une première également pour Alexander Mataarere qui préside le club depuis seulement trois semaines. Il se dit "assez confiant pour cette course. Il fallait que Rangiroa représente une équipe de la commune. De plus nous avons cette chance d’avoir Paia comme entraîneur chevronné et confirmé". L’objectif pour le district de va’a de Rangiroa est de rester dans le top 30 de cette course.