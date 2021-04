​Les aides aux mareyeurs reconduites en 2021

Tahiti, le 31 mars 2021 – Le conseil des ministres a acté mercredi la reconduction pour l'année 2021 des aides aux mareyeurs consistant en la prise en charge d'une partie du coût du fret aérien, en soutien au secteur pendant la crise Covid.



Sur proposition du Vice-président, ministre de l’Économie bleue, et afin de soutenir les entreprises polynésiennes face à la pandémie de la covid 19, le Conseil des ministres prolonge pour 2021 les aides à l’exportation des produits de la pêche. Les montants des aides sont maintenus au même niveau qu’en 2020. Ces aides allouées aux mareyeurs prennent en charge une partie du coût du fret aérien pour toutes les destinations afin de réduire les charges importantes liées à l’exportation. L’aide s’élève à 80 Fcfp par kilo exporté à destination des Etats-Unis et hors Europe et à 150 Fcfp à destination de l’Europe, avec un plafond de 50 millions de Fcfp par an.