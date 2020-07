​Les Vieux font la fête au 7

MOOREA, le 10 juillet 2020 – Le tournoi de rugby à 7 organisé samedi dernier sur le terrain de Pihaena a connu un franc succès sportif enregistrant la participation de pas moins de huit équipes. L'équipe 2 des Vieilles Pompes s'est imposée en finale face celle de Moorea 1.



Depuis maintenant 20 ans, l'équipe de rugby des Vieilles Pompes a pris pour habitude de se rendre en famille sur l'île de Moorea pour une journée aussi sportive que festive, sous la houlette de Serge Fouet. Cette année les hôtes de l’île soeur, ont pu proposer un tournoi plus étoffé qu'à l'ordinaire grâce à la participation du club de Papeete. La formule du touch rugby à 7 a été retenue permettant à chaque club de présenter plusieurs équipes. Ainsi les Vieilles Pompes en ont engagé trois, idem pour Papeete et deux pour Moorea, soit 80 joueurs en tout. C'est aux environs de 9 heures que le tournoi a été lancé dans une formule de deux poules de quatre sur des demi-terrains.

Pendant la phase de poules, les rencontres de deux fois cinq minutes se sont enchaînées à un rythme soutenu sous une chaleur écrasante. Il aura fallu trois bonnes heures avant que ne se joue la finale entre l'équipe 2 des Vieilles Pompes et celle de Moorea 1. Au terme du temps réglementaire et même à la fin des prolongations, les équipes n'étaient toujours pas départagées. De bonne grâce, les joueurs, pourtant fatigués, ont préféré continuer jusqu'à la mort subite. Le sort de la rencontre a basculé en faveur des "vieux" sur une interception.

Toutes les équipes se sont ensuite donné rendez-vous à la plage publique de Ta'ahiamanu pour partager un pique-nique. L'idée d'institutionnaliser ce tournoi, avec une participation au moins aussi ouverte, a cheminé tout au long de l'après-midi.