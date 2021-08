​Les Tiki Toa en route vers les quarts

Tahiti, le 23 août 2021 – Les Tiki Toa ont évité le piège du Mozambique et se sont qualifiés (8-7) lundi matin pour les quarts de finale de la Coupe du monde de beach soccer organisée cette année en Russie. Un retour de Tahiti dans les matchs à élimination directe, après une édition 2019 où les Tiki Toa avaient été éliminés dès les phases de poule.



Les Tiki Toa signent leur retour en quart de finale de Coupe du monde de Beach soccer ! Finalistes de la compétition en 2017, les joueurs tahitiens s'étaient fait sortir en phase de poules lors de la Coupe du monde organisée il y a deux ans au Paraguay. Cette année, malgré une entame difficile dans la compétition et une défaite 4-3 face aux Emirats Arabes Unis, les joueurs de Teva Zaveroni ont vaincu le Mozambique lundi matin 8-7 et gagné le droit d'aller défier les Japonais jeudi prochain (match à 6 heures du matin) pour leur premier match à élimination directe de la compétition.



Tahiti devant, mais sous pression



Relancés par leur victoire face aux Espagnols samedi, les Tiki Toa redoutaient le défi physique imposé par les joueurs du Mozambique. Mais les rouge et blanc ont parfaitement débuté leur match par une tête de Teaonui Tehau dès la 3e minute (1-0)… bien malheureux une minute plus tard en concédant l'égalisation par un but contre son camp (1-1). Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup dans les secondes suivantes, avec un but de Tamatoa Tetauira (2-1), suivi d'une nouvelle égalisation de l'excellent Nelson pour le Mozambique sur coup franc (2-2). La première période s'est pourtant achevée par un avantage repris par les joueurs tahitien. Le benjamin de l'équipe, Heirauarii Salem, une nouvelle fois monstrueux après son doublé face à l'Espagne, a inscrit à la 10e minute le premier de ses quatre buts dans ce match (3-2).



En deuxième période, les joueurs africains ont d'abord égalisé par Bachir à la 15e (3-3), avant un nouvel échange éclair : But de Heirauarii Salem à 17e (4-3) et égalisation de Nelson sur le coup d'envoi suivant (4-4). Heureusement, l'homme de la journée, l'inévitable Salem, a redonné l'avantage (5-4) à la 20e avant, enfin, de permettre à Tahiti de prendre un peu d'avance (6-4) à quelques seconde de la fin de la seconde période.



Le troisième tiers-temps a été haletant. Nelson, encore lui, a réduit le score à la 30e (6-5), avant un premier but de Matatia Paama une minute plus tard (7-5). Tournant du match à la 33e. Nelson a reçu un second carton jaune pour une faute sur Raimana Li Fung Kuee, synonyme de rouge et d'expulsion du meilleur joueur du Mozambique. Sur le pénalty, le capitaine des Tiki Toa s'est fait justice et a marqué d'une frappe intelligente au ras du poteau (8-5). Le match n'a pas été plié pour autant. En infériorité numérique, les joueurs du Mozambique sont parvenus à revenir à la 35e (8-6), puis à la 36e (8-7) pour faire vivre d'électriques dernières secondes aux Tiki Toa... qui ont pu pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final.



Et maintenant, le Japon



Les joueurs tahitiens rencontreront donc jeudi en quart de finale les Japonais, deuxième du groupe A après une lourde défaite 7-1 lundi matin face à la Russie. Trois jours de repos qui feront du bien aux joueurs de Zaveroni avant d'entrer dans le vif du sujet.