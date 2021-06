​Les Sabena attaquent

Tahiti, le 3 juin 2021 – Alors que le président de Jet Aviation France est arrivé au fenua et que le directeur national de Sabena Technics est attendu jeudi soir, les salariés de Sabena en grève à Faa'a passent à l'offensive avec deux recours déposés devant les juridictions civil et du travail pour demander la reprise de leurs contrats avec le transfert de leur activité.



Le compte à rebours se fait de plus en plus oppressant pour les salariés de Sabena Technics à Faa'a. En grève depuis le 7 mai dernier, près de 70 des 95 employés de la société assurant la maintenance des avions Casa et Gardian en Polynésie française demandent toujours à être fixés sur leur avenir. Le 30 juin prochain se terminera officiellement le contrat de maintenance des Gardian, perdu en mars dernier par leur entreprise au profit de la société suisse Jet Aviation.



Quid des emplois de Sabena Technics ? Depuis maintenant deux mois, les salariés n'ont de cesse marteler cette question à leur direction, à celle de Jet Aviation et aux autorités du Pays et de l'Etat. En vain, jusqu'ici. A moins d'un mois de l'échéance, les choses se sont néanmoins accélérées ces derniers jours. Des responsables de Jet Aviation France et de la maison mère de Sabena Technics en métropole se déplacent au fenua, l'inspecteur du travail militaire, compétent pour ces personnels, s'est également rendu à Tahiti depuis Paris. Et enfin, et surtout, les grévistes ont saisi les juridictions locales pour obtenir une décision ferme sur la reprise, ou non, de leurs contrats.



Jet Aviation au fenua



Depuis quelques derniers jours, le président de Jet Aviation France et un cadre de la société multiplient les rencontres en Polynésie française avec les autorités locales et nationales. Une réunion s'est également tenue mercredi avec les salariés de Sabena Technics. Selon les grévistes, Jet Aviation France leur a annoncé qu'une "équipe de transition" arriverait au 1er juillet prochain et que des recrutements cibleront "en priorité" des salariés actuels de Sabena.



Le nouvel employeur assure avoir calqué sa grille de salaire sur celle de Sabena, mais les employés qui seront réembauchés perdront ancienneté et avantages… "On sait déjà qu'ils ne reprendront pas tout le monde", déplore-t-on sur le piquet de grève. Autre problématique, Jet Aviation souhaite que les futurs employés relèvent de la convention collective de l'Industrie et non de celle, plus avantageuse, du transport aérien. Selon nos informations, les responsables de Jet Aviation prévoient de communiquer publiquement dans les prochains jours au fenua.



Deux recours



Deux recours en référé –en urgence– ont été déposés au palais de justice de Papeete. Le premier devant le tribunal du travail pour ce qui concerne la situation individuelle des salariés. Le second pour la situation collective du conflit au nom de la CSTP-FO devant le tribunal civil. Les deux principaux arguments sont les mêmes : l'application de l'article du code du travail sur la reprise des contrats dans le cadre d'un transfert d'activité et l'application de la convention collective dans ses dispositions concernant la perte d'un marché (voir interview). "Nous sommes dans un délai très serré pour qu'enfin une décision de justice soit rendue", concède l'avocate des salariés CSTP-FO, Me Marie Eftimie. "A moins, encore une fois, que chacun revienne à la raison avec une solution amiable."



L'une de ces solutions pourrait venir de la direction de Sabena Technics, dont le directeur national est attendu jeudi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Une rencontre est prévue vendredi matin avec les salariés, avant un comité d'entreprise extraordinaire et une réunion générale dans l'après-midi. Les grévistes attendent notamment qu'un plan social en bonne et due forme soit mis sur la table.



Et les Casa ?



Enfin, les Sabena attendent toujours le résultat du second marché de maintenance des Casa. Un contrat censé se terminer lui aussi au 30 juin prochain. Mais selon les informations, non encore confirmées officiellement, qui circulaient jeudi au sein de la société locale, ce marché pourrait être déclaré infructueux et relancé. Un répit de quelques mois pour une partie de l'activité de Sabena Technics. Une partie seulement.