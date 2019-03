​Les PTOM français réaffirment leur union dans la diversité

PAPEETE, 1er mars 2019 - La ministre des Outre-mer s’est exprimée vendredi en clôture du 17e forum des Pays et Territoires d’outre-mer pour souligner le soutien apporté par l’Union européenne dans ses collectivités affiliées. Face aux incertitudes que présente la perspective du Brexit, les PTOM français de l’UE souhaitent poursuivre leurs relations avec leurs partenaires britanniques.



"Je crois, en notre nom à tous, a souligné le président Edouard Fritch vendredi lors de la conférence de presse donnée en clôture du 17e Forum des PTOM de l'UE, qu’il y aura un avant-Papeete et un après-Papeete. Et je crois que l’après-Papeete c’est l’expression par tous les membres qui étaient autour de la table, de cette grande solidarité qui s’est développée entre les Pays et Territoires d’outre-mer de l’Europe. Je crois que les PTOM britanniques resterons nos amis, nos partenaires, malgré l’éventuelle sortie de l’Angleterre de l’Union européenne. Ils resteront nos partenaires."



Pour Jean-Louis d’Anglebermes, vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, "si les parents se séparent, les enfants veulent rester ensemble. Nous sommes avant tout des iliens". Un principe également appuyé par Stéphane Lenormand, le président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon : "S’il faut garder une image du travail accompli, c’est que nous nous sommes comportés comme des Européens. (…) Cette unité, elle se nourrit et s’enrichit de la diversité."