​Les Miss passent l'oral

Moorea, le 29 juillet 2020 - Les cinq candidates au titre de Miss Moorea 2020 avaient rendez-vous dimanche dernier à Haapiti pour la redoutable épreuve d’oral. L’objectif pour le jury était de tester la culture générale des prétendantes et surtout de distinguer la personnalité de celle qui représentera au mieux l’île sœur.



L’épreuve d’oral des candidates pour l’élection de Miss Moorea 2020 a eu lieu dimanche matin dans les locaux de la commune associée de Haapiti. Pour rappel, l’élection, qui aura pour thème te moemoeā (le rêve), aura lieu samedi prochain au centre culturel Te Pū Atiti’a à Pihaena. Cinq passages sont prévus : le tableau, la tenue végétale, la tenue en maillot de bain, la tenue de ville et la tenue de soirée.

Les cinq belles prétendantes devaient donc passer la redoutable épreuve orale face à un jury composé de plusieurs personnalités de l’île ainsi que d’anciennes miss Moorea.

« Cette épreuve est importante car on cherchera à comprendre la personnalité des candidates. Elle est faite pour que la population ait la meilleure ambassadrice possible. Les notes compteront pour 75% de la note finale de chaque candidate » explique Heimana Tetauira, le président du comité de Miss Moorea.

Outre la personnalité des candidates, des questions tournant autour de plusieurs thèmes tels que l’environnement, le tourisme, la culture polynésienne, l'histoire ou encore la géographie de l’île leur ont été posées.

A l’issue de cette épreuve, elles se sont senties plutôt confiantes.

« Mon épreuve s’est très bien passée, plus que je ne l’imaginais en tous cas. Je suis satisfaite de ma performance. Je me sens confiante pour l’élection » a réagi Rarahu Vernaudon, la candidate numéro 4.

« Les membres du jury m’ont posé beaucoup de questions, par exemple sur mon projet professionnel ou encore sur quelques autorités politiques du fenua ainsi que de l’île de Moorea. Mais ils se sont surtout intéressés à ma personnalité. Je me sens confiante pour samedi prochain même si je suis un peu stressée » nous confie pour sa part Rainearii Atger, la candidate numéro 5.

Du côté des membres du jury, ce premier contact avec les cinq vahine leur a permis de mieux les connaître et surtout de faire une première sélection.

« Certaines ont commencé à se démarquer. Je pense que le choix de la représentante de notre île ne va pas être difficile. On cherche une femme qui est à l’aise et confiante. On s’attend à ce qu’elle utilise son parcours et son expérience pour le bien de la population » a déclaré Abel Hauata, membre du jury, à la fin de l’épreuve.

Le prochain rendez-vous est donc donné pour samedi soir au centre culturel Te Pū Atiti’a. Le spectacle débutera à 19 heures. Outre les places de dîneurs (déjà achetées par les familles des candidates), le nombre de spectateurs sera limité à 150 en raison de la crise sanitaire. Le comité de Miss Moorea annonce qu’il reste une vingtaine de billets disponibles.