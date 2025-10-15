

​Les FAPF en action dans le Pacifique

Tahiti le 29 octobre 2025. Le site de la Défense a publié cette semaine sur son site l’annonce de la prise de participation de l’État dans plusieurs opérations dans le Pacifique.





La première, aux côtés du Japon, où une frégate de surveillance a participé à l’exercice Annualex 25, un entraînement militaire annuel majeur organisé conjointement par les forces d’autodéfense japonaises et la marine américaine. “Cet exercice, rassemblant six nations partenaires, vise à renforcer l’interopérabilité des marines et à consolider la coopération face aux enjeux sécuritaires dans la région”, explique le site de la Défense. Au cours de l’exercice, l’hélicoptère français a réalisé des manœuvres aéroportées entre la frégate de surveillance française et le Teruzuki, un destroyer de la marine japonaise. Les deux marines se sont également entraînées au boarding et à la visite de bâtiment.



En parallèle, cette semaine, le Falcon 50M des forces armées en Polynésie française (FAPF) a débuté ses vols opérationnels dans le cadre de la mission Enforcement Coordination Cell, destinée à veiller au respect de l’embargo de l’ONU à l’encontre de la Corée du Nord. Déployé depuis la base de Futenma (Okinawa), l’appareil effectue des missions de surveillance aérienne pour détecter d’éventuelles activités suspectes et prévenir les manœuvres d’approvisionnement illicites entre navires marchands et navires nord-coréens.



Ce déploiement témoigne une nouvelle fois de l’engagement français en faveur du droit international et de la sécurité maritime dans la zone Pacifique.

