​Les CJA de Tahiti et des îles en fête

Tahiti, le 19 mai 2025 – Plus de 200 élèves issus de neuf CJA et deux MFR ont donné le coup d’envoi d’un festival de quatre jours, ce lundi, à Vairao. Une exposition-vente et des activités sportives et culturelles sont au programme jusqu’à jeudi pour mettre à l’honneur ces jeunes et leurs talents.





Ils ont défilé fièrement, ce lundi matin, à Vairao. Plus de 200 élèves des Centres des jeunes adolescents (CJA) de Papeete, Paea, Arue, Papara, Teva i Uta, Tautira, Vairao, Rimatara et Hiva Oa, ainsi que des deux Maisons familiales rurales (MFR) de Vairao, ont donné le coup d’envoi du festival des CJA.



Soutenu par les communes et le Pays, mais aussi plusieurs confessions religieuses pour l’hébergement, le projet “Aito faufa’a rau” a nécessité un an de préparation. “Nous sommes passés de trois ou quatre à 11 délégations !”, s’est réjoui le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, également membre du comité de pilotage. “Le CJA et les MFR de Vairao sont grandioses pour nous à Taiarapu-Ouest. La naissance de ces établissements scolaires a commencé à Vairao (...). C’est une deuxième chance pour nos enfants de réussir leur vie. Ce festival, c’est aussi une façon de remotiver nos jeunes.”





“Tisser des liens et briller”

“Tisser des liens” et “faire briller des compétences” à travers “un événement fédérateur”, c’est ainsi que le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, a salué l’initiative, dont le programme va se dérouler sur quatre jours, du lundi 19 au jeudi 22 mai.



Après des ‘ōrero et une prestation de danse, le public a été invité à découvrir les stands de chaque CJA, y compris des îles éloignées. “Nous avons apporté des pāreu peints, des sculptures sur bois, des tapa, des sacs, des colliers de graines, et tout ce qu’il faut pour confectionner le umuhei. Tout a été réalisé par nos 22 élèves avec le soutien des moniteurs. Nous avons organisé plusieurs levées de fonds pour financer ce déplacement : nous sommes prêts à vivre ce festival pleinement !”, confie Tepua Yue, directrice du CJA de Atuona, aux Marquises.



Au-delà de la valorisation des savoir-faire des ateliers de cuisine, agriculture, menuiserie, métallerie ou artisanat, cette rencontre repose aussi sur les échanges entre jeunes Polynésiens. “C’est une grande fierté pour les élèves de montrer leurs productions et de rencontrer des jeunes de Tahiti”, remarque Boniface Ioane-Hauata, directeur du CJA de Rimatara, aux Australes, qui compte deux pôles d’excellence en vannerie et sculpture. “Par rapport au projet ‘CJA en santé’, il était question de travailler dix thématiques au sein de l’établissement la première année, puis sur l’île l’année suivante, sur Tahiti avec Génération 2024 et cette année aux îles Cook. Nous revenons tout juste de Rarotonga et Atiu dans le cadre d’un projet autour de la préservation des oiseaux. Mardi, à Mataiea, nous animerons cinq ateliers culturels et nous allons revenir sur cette expérience”, poursuit le référent.





​Quatre jours d’activités

Pour Rovena Faoa, hôte de l’événement en tant que directrice du CJA de Vairao, “l’objectif, c’est la transmission des savoirs et des valeurs de nos tupuna que sont le partage, la solidarité, le respect et l’entraide”.



C’est donc un programme sur-mesure qui attend les élèves. Ce lundi, après un ma’a Tahiti offert par la communauté de communes Terehēamanu, les jeunes du CJA de Papeete ont initié leurs camarades aux sports traditionnels au marae Nuutere. Mardi et mercredi, d’autres ateliers sont prévus à Teva i Uta et Papara, suivis d’une soirée culturelle à la salle omnisports de Vairao. Les festivités s’achèveront jeudi, au PK 0 de Teahupo’o.



Deux autres rassemblements similaires ont également été inaugurés à Papeno’o et à Huahine.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 19 Mai 2025 à 15:13 | Lu 462 fois