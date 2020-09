​Les Atooi accueillis à Orofero

Tahiti, le 28 septembre 2020 - Les membres du Polynesian Kingdom of Atooi et la famille Tarano, qui revendiquent le site du marae de Arahurahu à Paea, se sont installés lundi matin à Orofero sur une terre familiale, après être passés pendant quelques jours par un terrain appartenant à l'OPH.



Expulsés du site du marae Arahurahu mercredi dernier par les forces de l'ordre à la demande du Pays, les membres du Polynesian Kingdom of Atooi se sont déplacés dans la foulée quelques kilomètres plus loin… sur un terrain de l'Office polynésien de l'habitat (OPH) ! Mais le royaume n'est resté que cinq jours sur place. Et pour cause, le directeur de l'OPH leur a envoyé un huissier vendredi dernier pour constater l'occupation illégale. Du côté de la mairie de Paea, on affirme que "le pays a acquis ces zones-là, au cas où le projet de Te Ara Nui se ferait. Ces terrains appartiennent donc déjà au Pays".



Bernard Tarano, qui revendique les terres de Paea au sein du royaume, explique en effet qu'un des propriétaires du quartier où se situe le terrain OPH est venu les voir : "ils nous ont dit qu'ils vont bloquer le chemin d'accès, car c'est privé. Et donc on a décidé de partir de là-bas, car on aura des problèmes". Les membres du royaume ont donc finalement re-déménagé lundi matin pour s'installer sur un terrain de Orofero, qui appartiendrait selon eux à la famille Tarano. Et c'est avec le "cœur léger" qu'ils s'y sont installés : "Ici c'est à nous, et je remercie les fetii de nous avoir proposé de nous y installer. On a le cœur léger, on est content car ce sont nos terrains et on n'aura pas de problèmes. On ne va plus nous chasser", explique Bernard Tarano.