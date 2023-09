​Les Alpine à découvrir chez Sodiva

Tahiti, le 28 septembre 2023 - Joli coup pour la société Sodiva qui a ouvert mercredi 27 septembre la nouvelle gamme de voitures de la marque Alpine dans son showroom du front de mer.



Élégantes et racées, les Alpine, ce sont avant tout des voitures de rêves, issues de l’imagination d’un homme, Jean Rédéré, qui a construit la légende de la marque aux quatre coins de la planète.



Dévoilées hier, les Alpine A 110, Alpine A 110 GT et Alpine A 110 S, ont pour but de satisfaire une clientèle exigeante en matière de voiture de qualité. La renaissance d’Alpine s’opère via un partenariat, rapide et autonome sous l’égide du Groupe Renault.



Avec des puissances de 250 à 300 chevaux sous le capot, les Alpine proposées par Sodiva sont les dignes héritières de la célèbre berlinette conduite par Jean-Claude Andruet.



Cette arrivée ne s’est pas faite sans mal. En tractation depuis un an et demi, Sodiva a obtenu de commercialiser la marque avec l’ouverture d’un carré qui lui est spécialement dédié. Mais ces trois nouveaux modèles ne seront pas les seuls. L’Alpine R sera commercialisée à la commande, et d’autres modèles arrivent derrière comme les SUV, les cross-over et la splendide A 290 Beta qui sera 100% électrique.



De beaux projets à venir en perspective.