​Les 23 groupes du Heiva 2022

Tahiti, le 31 janvier 2022 – La Maison de la culture a dévoilé lundi la liste des 23 groupes inscrits pour l'édition 2022 du Heiva i Tahiti.



La Maison de la Culture a dévoilé lundi la liste des groupes ayant déposé leurs candidatures pour concourir au Heiva i Tahiti 2022. En effet, cette année le dépôt de candidatures s’est clôturé le 31 janvier à midi. Ce sont cinq Hura ava tau et six Hura tau ; cinq concurrents en Tārava Tahiti, trois en Tārava Raromata’i et quatre en Tārava Tuha’a Pae, soit un total de 23 groupes qui souhaitent participer à cette nouvelle édition du mythique concours. C’est uniquement après vérification des dossiers, que la Maison de la Culture confirmera la liste des participants. L’édition 2022 du Heiva i Tahiti se déroulera du 30 juin au 23 juillet sur la scène de To’atā.



Catégorie danse : 11 groupes



Hura ava tau :

Hana Pupu ‘Ori Tahiti - Te Mana o Vaiahu - Fetia ‘Ori Hei - Ia Ora Te Hura - O Marama



Hura tau :

Hitireva - Tamariki Poerani - Temaeva - Teva i Tai - Hei Tahiti - Heikura Nui



Catégorie chants : 12 groupes



Tārava Tahiti :

Te Noha No Rotui - Te Pare O Tahiti Aea - Reo Papara - Te Pape Ora No Papofai - Tamari’i Teahupoo



Tārava Raromata’i :

Teva i Tai - O Pare Teie - Tamari’i Mahina



Tārava Tuha’a pae :

Nūna’a Rurutu - Tamanui Apato’a No Papara - Tamariki Rapa - Tamari’i Tuha’a Pae No Mahina