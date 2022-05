​Législatives 2022 – Nicole Bouteau : "Une identité polynésienne"

Tahiti, le 30 mai 2022 – Candidate aux élections législatives sur la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Nicole Bouteau.



La candidate



Première femme polynésienne à avoir fondé un parti, Nicole Bouteau compte un peu plus de deux décennies d'une carrière politique déjà bien remplie. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, la fille de Fauura Bouteau, née en Seine-Saint-Denis, s'engage d'abord dans la vie associative en présidant l'Association des étudiants de Polynésie française (AEPF), est vice-présidente de l'association artisanale Na Poro e maha no Tahiti, ou encore membre du comité des artisans Tahiti i te Rima Rau et entrera d'ailleurs à ce titre au CESC. Nicole Bouteau fait son entrée dans le militantisme politique au sein Jeunes Orange de Gaston Flosse dès 1995. Secrétaire générale de la fédération des jeunes du Tahoera'a jusqu'en 2001, elle occupera même un poste de conseillère technique à la présidence à cette époque. Jeune ministre du Tourisme de Gaston Flosse en 2001, son fait d'arme le plus retentissant sera surtout de s'opposer au Vieux Lion après son entrée à l'assemblée en 2004. Deux ans plus tôt, Nicole Bouteau a démissionné du Tahoera'a pour créer le No oe to oe Nuna'a. C'est elle qui, avec Philip Schyle, restera associée aux deux voix de la bascule en faveur de l'UPLD menée par Oscar Temaru.



Également adjointe à la mairie de Papeete depuis les municipales de 2008, Nicole Bouteau mène ensuite sa barque pendant la période d'instabilité politique. En 2013, elle s'associe à Teva Rohfritsch pour la création du A Ti'a Porinetia, avant de rejoindre le Tapura Huiraatira d'Edouard Fritch et d'en devenir la secrétaire générale dès sa création. Nommée ministre du Tourisme en 2017, elle démissionne avec fracas fin 2021 pour protester contre le refus de son collègue Tearii Alpha de se faire vacciner. Mais elle reste au Tapura et est choisie pour reprendre le flambeau de Maina Sage sur la première circonscription aux législatives.



Son programme



Comme ses collègues du Tapura, Nicole Bouteau défend à la fois une "Polynésie en cohérence avec l'action du Président Macron" -notamment sur le développement durable, l'aide à l'investissement outre-mer, l'axe Indopacifique, la sécurité et la protection des espaces maritimes- tout en revendiquant le respect d'une "identité polynésienne et des valeurs de la Républiques". A ce titre, les trois candidats du parti d'Édouard Fritch ne cachent pas plaider pour l'instauration d'une "citoyenneté" polynésienne, qui s'avèrera d'ores et déjà délicate à négocier avec Paris. Révision des critères d'octroi du CIMM, cogestion des mutations, compensation de l'ITR et "refonte de l'indemnité d'éloignement Outre-mer qui entrave le retour au fenua des fonctionnaires d'État originaires de Polynésie" font à ce titre partie intégrante du programme du Tapura pour ces législatives.



Dans le même temps, les candidats du Tapura assurent vouloir "un dialogue continu et apaisé entre l'Etat et le Pays", notamment par la "poursuite de la démarche de vérité et de justice sur le fait nucléaire" et en intégrant les discussions "sans concessions" sur le remboursement à la CPS des frais engagés contre les maladies radio-induites.



Où siégera-t-elle ?



Au sein du groupe de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron.