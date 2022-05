​Législatives 2022 – Laurence Piercy : "La voix de l'animal"

Tahiti, le 27 mai 2022 – Candidate aux législatives dans la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Laurence Piercy.



La candidate



Née en métropole, installée depuis une quinzaine d'années au fenua après plusieurs transits par d'autres territoires ultramarins, Laurence Piercy est agent immobilière et associée gérante d'un cabinet d'expert-comptable. D'un naturel assez touche-à-tout, elle termine également une licence de Droit et se lance dans un diplôme universitaire en Psychologie. Mais surtout, Laurence Piercy est une militante de longue date de la cause animale. "J'ai toujours milité pour les causes L214, Peta…", explique la candidate de la première circonscription, qui a saisi au vol l'opportunité de s'investir dans cette "cause noble" après la création du Parti animaliste au niveau national.



Localement, Laurence Piercy a installé une antenne du parti depuis un an et demi. "On est trans-partisans", explique la candidate. "Beaucoup de partis récupèrent la cause animale, nous nous y consacrons entièrement." Investie par le bureau national pour ces législatives, à l'instar de 577 autres candidats dans toute la France, Laurence Piercy sera épaulée par son suppléant Bernard Begliomini. "Je suis la voix de l'animal", résume-t-elle.



Son programme



Comprendre la singularité de cette candidature nécessite d'expliquer, davantage que pour d'autres candidats, sa démarche exacte. "On soutiendra tout ce qui a un rapport avec la cause animale", résume Laurence Piercy, lorsqu'on l'interroge sur sa vision de son travail de députée. "Sinon, on n'entrera pas dans le champ politique." Comprenez qu'aucun autre sujet de politique générale n'importe pour la candidate, s'il n'est pas directement ou indirectement relié à une prise en compte de la défense et du bien-être des animaux.



Plus précisément, le parti animaliste a développé un plan d'action en six points pour ces élections. Il propose notamment d'institutionnaliser la protection animale, avec entre autres la création d'un poste de ministre d'État à la protection animale, ou avec la "constitutionnalisation" de la protection animale. Mais le programme promeut aussi la "souveraineté alimentaire" en réduisant de 50% la production et la consommation de produits d'origine animale d'ici 2027. Le Parti animaliste entend par ailleurs créer un "véritable statut juridique pour les animaux", ou encore interdire des pratiques comme la corrida, le combat de coqs, la chasse, la détention d'animaux dans les cirques, les courses hippiques ou la pêche de loisir. Plus ambitieux encore, le programme propose la création d'une couverture médicale universelle pour les animaux, au profit des personnes ayant un revenu inférieur à un seuil.



Seules mesures de portée plus générale, la profession de foi de la candidate propose également l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé ou la proportionnelle aux législatives. Ceci pour "reprendre espoir en notre démocratie".



Où siégera-t-elle ?



Uniquement, si possible, au sein d'un groupe constitué d'autres députés élus du parti animaliste.