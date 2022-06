​Législatives 2022 – Jules Hauata : "Planifier la transition énergétique"

Tahiti, le 30 mai 2022 – Candidat aux élections législatives sur la troisième circonscription, découvrez le portrait et le programme de Bernard Teriitahi.



Le candidat



Originaire de Ana'a aux Tuamotu, Jules Hauata a débuté sa scolarité en primaire et secondaire sur l'atoll avant de se rendre à Tahiti pour suivre une formation de "monteur en équipement technique du bâtiment" au LEP de Faa'a. Auto-entrepreneur "dans différents corps de métiers", le candidat de la troisième circonscription du parti écologiste Heiura-Les Verts est désormais un résident de longue date de la commune de Faa'a. Il s'y est d'ailleurs essayé en politique aux municipales de 2014, sur la liste menée par Teura Tarahu.



Son ralliement au parti écologiste est venu tardivement. "J'ai toujours suivi ce parti, mais sans immédiatement y adhérer", explique Jules Hauata. "C'est mon côté protecteur de l'environnement. J'ai vu une évolution de la situation qui allait à l'encontre de la nature et je suis persuadé que nous aurions des solutions à donner." En 2013, Jules Hauata se lance dans la campagne des européennes avec Heiura-Les Verts. Deux ans plus tard, il participe à la COP21 à Paris. "Ça m'a marqué, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui n'avaient pas les mêmes problématiques que nous sur les îles, mais qui partageaient le même constat."



Son programme



Comme les autres candidats Heiura-Les Verts, Jules Hauata défend une planification sur 20 ans de la transition énergétique et écologique à travers des Accords de Tahiti Nui, et avec en point d'orgue le développement de la technologie de l'Energie thermique des mers (ETM). "Il faut réorganiser une nouvelle vision de l'avenir qu'on doit laisser à nos enfants", explique-t-il. "Il faut donner quelque chose de durable aux gouvernements successifs, une planification figée dans le temps, sur une longue durée, pour qu'on ne puisse plus y toucher quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir." La transition énergétique est l'élément clé de cette planification, avec à la clé le développement de l'innovation ETM, "créatrice d'emploi" mais aussi de plus-value pour la Polynésie.



"C'est à partir d'aujourd'hui qu'il faut travailler sérieusement, former nos enfants… La base même de notre politique c'est cette transition énergétique et écologique autour de l'ETM. La seule énergie perpétuelle et permanente et qui n'a pas besoin d'un système de stockage." Jules Hauata souhaite que dans les prochaines années, la Polynésie puisse être "reconnue pour cette énergie, comme elle l'est pour le Swac aujourd'hui". Partisan de préparer les conditions d'une véritable indépendance, énergétique d'abord, il estime que plusieurs des problèmes de société ou statutaires seront "automatiquement réglés" une fois ce préalable atteint. "L'indépendance, l'État associé, le Pays associé… Les autres partis ont plusieurs appellations. Il faudra m'expliquer la différence. Moi je ne comprends pas. Et surtout je ne comprends pas comment on y arrive aujourd'hui. Alors que demain l'autonomie énergétique ouvrira des perspectives."



Où siégera-t-il ?



Au sein d'Europe écologie-Les Verts, rattaché à la Nupes.