​Le vote Macron loin devant aux Raromatai

Tahiti, le 10 avril 2022 – Plus d’un vote sur trois (34,4%) s’est exprimé en faveur du candidat Emmanuel Macron, dans l’archipel des îles Sous-le-Vent, samedi. L’île de Maupiti se distingue avec un vote Eric Zemmour à 62,6%.



L’archipel des îles Sous-le-Vent est globalement dans la moyenne polynésienne, en termes de taux de participation (28,2%). Samedi, pour le premier tour de l’élection présidentielle, 8 150 électeurs se sont rendus aux urnes, dans les sept communes de l’archipel. Le président sortant Emmanuel Macron termine en tête avec plus d’une voix sur trois (34,4%) et un total de 2 697 voix, sur les 7 825 exprimées. Le candidat LR finit avec près du double des voix obtenues par Marine Le Pen aux Raromatai. La candidate du Rassemblement national totalise en effet 18,6% des suffrages exprimés, soit avec 1 456 voix. Le vote Jean-Luc Mélenchon (14,3%) termine en troisième position.



Dans le détail, on peut noter que le vote Éric Zemmour est plébiscité (62,6%) à Maupiti. Si ce vote traduit la solide assise populaire du maire de l’île, Woullingson Raufauore, auteur de l’un des 13 parrainages polynésiens accordés au candidat de Reconquête, il n’en reste pas moins un épiphénomène pour l’archipel. Éric Zemmour termine en effet avec 9,5% des votes en sa faveur sur les sept communes des îles Sous-le-Vent, derrière Valérie Pécresse (13,2%) et Jean-Luc Mélenchon.

Le vote pour l’écologiste Yannick Jadot, soutenu localement par le parti Heiura Les Verts totalise 153 voix (1,9%). Autre constat intéressant : La candidate Les Républicains (LR) Valérie Pécresse, soutenue par le parti de Gaston Flosse, achève le premier tour de la Présidentielle au coude à coude (25,6%) avec Emmanuel Macron (30,1%) dans la commune de Tahaa, alors qu’elle termine en quatrième position sur l’ensemble des Raromatai avec 1 035 voix. La sénatrice Lana Tetuanui a indiqué dimanche qu’elle appellerait à voter Emmanuel Macron le 23 avril prochain. Ouvertement en retrait par rapport à la Macronie, elle n’avait pas accordé de parrainage pour cette élection, tandis que son époux, le maire de Tumaraa, Cyril Tetuanui, donnait le sien à Marine Le Pen.