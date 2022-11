​Le village d'enfants SOS au RSMA

Tahiti, le 20 novembre 2022 – Une cinquantaine de pensionnaires du Village d'enfants SOS de Papara ont été accueillis samedi au RSMA-Pf pour une journée récréative.



Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, une cinquantaine d’enfants du Village d’enfants SOS de Papara ainsi qu’une dizaine d’accompagnateurs ont été accueillis samedi au RSMA-Pf. Cette matinée récréative a démarré avec la signature d’une convention entre le colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA-Pf, Virginie Bruant, ministre du Travail et de la Solidarité et Laurence Bonnac, vice-présidente du conseil d’administration de l’association Village d’enfants SOS. Cette convention vise à renforcer les liens et les échanges entre les deux organisations. Outre la mise en place d’échanges et la mobilisation de ses volontaires au profit des enfants de l’association dans le cadre de projets pédagogiques, les liens avec Village d’enfants SOS visent également à sensibiliser les volontaires stagiaires à leur futur rôle de parent dans le cadre de leur formation citoyenne.



Pour les enfants, cette matinée a été ponctuée d’activités ludiques et récréatives animées par les filières Aide à la Petite Enfance et Préparation aux Métiers de la Sécurité Publique et de l’Administration. Elle a été suivie d’un repas préparé par la filière agents de restauration. La filière agent de sécurité a également été mobilisée pour guider l’arrivée des enfants.